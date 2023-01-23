Как быстро успокоиться в самолете без таблеток и алкоголя: лайфхак от опытного путешественника

Герр за свою жизнь совершил около 400 авиаперелетов и утверждает, что научился технике, которая помогает быстро успокоится даже во время сложных полетов. Для этого ему не нужны успокоительные препараты или алкоголь.

Эндрю руководит компанией, которая специализируется на вопросах здоровья и продуктивности. Главный офис находится в Лос-Анджелесе и ему приходится часто летать в разные города, а также страны.

"Полет может быть очень напряженным, и все - от очередей до турбулентности заставляет пассажиров нервничать. Самый простой способ успокоиться - правильно дышать", - рассказал путешественник.

Один из способов, который использует Герр - техника боксерского дыхания. Нужно медленно вдыхать через нос на протяжении 4 секунд, задержать воздух на 4 секунды, потом медленно выдыхать через рот и снова задержать дыхание. Этот способ используют не только спортсмены, но и военные в сложных ситуациях - чтобы быстро успокоиться.

"Это поможет привести в норму вашу центральную нервную систему и уменьшить стресс. Если 4 секунды вам кажутся небольшим промежутком времени, его можно увеличить до 6-8 секунд на каждом этапе", - добавил Эндрю.

Второй способ, который использует путешественник - это размяться перед дорогой.

"Упражнения улучшают кровообращение, подвижность суставов и выработку эндорфинов, поэтому вы будете чувствовать себя лучше - телом и умом", - подчеркнул эксперт.

Техника дыхания по данной методике - одна из самых простых и эффективных. Она помогает не только успокоиться, но и быстро снимет состояние паники. Еще можно использовать такую технику дыхания:

Сядьте прямо и глубоко вдохните через нос, потом выдохните через нос. При выдохе нужно стараться задержаться на 2-3 секунды дольше, чем при вдохе. Повторяйте в течение 60 секунд.