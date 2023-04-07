Как быстро погладить одежду и постельное белье: утюг не понадобится

Бытовая техника может подвести в неожиданный момент. Если нужно срочно выпрямить постельное белье, помогут легкие способы.
Об этом пишет SantePlus.
Сразу после стирки постельное белье следует ровно сложить и повесить сушиться в таком положении. После этого можете смело одевать наволочки на подушки.
Чтобы выпрямить складки без утюга, нужно сделать простой раствор. Он состоит из стакана воды и чайной ложки кондиционера, которые следует тщательно перемешать и перелить в бутылку с распылителем.
Смесь следует нанести на белье, разглаживая его при этом рукой. Далее на участках, на которые попал раствор, складки исчезают буквально на глазах.
Для такого способа нужно напустить в душ очень горячую воду, чтобы было много пари. Далее повесьте одежду в душе или в ванной, чтобы пара разгладила одежду.
Также можно разгладить белье с помощью пари из кастрюли с горячей водой.
Способ подходит для глажки майок, брюк или небольших предметов гардероба. Слегка увлажните изделия и поместите их между двумя полотенцами. Накрутите их на скалку и с силой раскрутите на ровной жесткой поверхности. Повторите процедуру несколько раз.
Решить такую распространенную проблему также можно с помощью фена. Для этого предварительно слегка увлажните одежду, включите фен на среднюю мощность и на небольшом расстоянии проведите горячей струей воздуха по неровностям и складкам.
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