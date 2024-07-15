Как быстро и легко создавать PDF-файлы на iPhone: полезные советы

Хотя существует множество доступных приложений для работы с PDF-файлами, на самом деле вам не нужно загружать ни одно из них, чтобы создать PDF-файл из существующего бумажного документа на вашем iPhone или iPad. Вы можете просто использовать приложения Apple Files или Notes.

Как создать PDF-файл с помощью приложения "Файлы"

Откройте приложение "Файлы" и нажмите на три точки в верхнем правом углу

Наведите камеру телефона на бумажный документ. Нужно его разместить на ровной поверхности с контрастным фоном, чтобы приложение могло легче определить края

Приложение "Файлы" автоматически обнаружит документ, выделит его оранжевым цветом, отсканирует и добавит миниатюру в нижний левый угол экрана

Если документ состоит из нескольких страниц, просто перейдите к следующей. Внизу экрана появится надпись "Готово к следующему сканированию"

Старайтесь ускориться: если вы слишком долго держите телефон над одним и тем же документом, вы получите повторное сканирование той же страницы

После сканирования всех документов, если вы уверены, что все получилось так, как нужно, нажмите "Сохранить" в нижнем правом углу. В противном случае коснитесь миниатюры вашего скана, чтобы отредактировать его.

При редактировании скана вы можете использовать значки внизу для настройки полей, изменения цвета на оттенки серого или черно-белый, поворота или удаления страницы. Если вы совсем недовольны сканом, можно воспользоваться кнопкой "Переснять" в верхнем правом углу.

Когда результат вас полностью устроит, нажмите "Готово" в верхнем левом углу, а затем "Сохранить" в нижнем правом углу.

Создание PDF-файла с помощью приложения "Заметки"

Вы также можете создать новый PDF-файл из приложения "Заметки"

Откройте приложение "Заметки" и создайте новый документ, нажав значок в правом нижнем углу

Выберите значок скрепки ("Прикрепить"). В появившемся меню нажмите "Сканировать документы"

Дальнейший процесс такой же, как и при создании PDF-файла из приложения "Файлы"









Создание PDF-файла из существующего файла

Если у вас есть существующие документы, которые вы хотите сохранить как PDF-файлы, находящиеся в приложении "Файлы", браузере Safari, "Фото" или других приложениях, вы также можете это сделать с помощью функций "Разметка" или "Печать" (в зависимости от того, что доступно в используемом вами приложении).

Откройте файл и найдите значок "Поделиться"

Прокрутите вниз и нажмите "Разметка" или "Печать"

С помощью "Разметки"

Сначала вы можете сделать пометки на PDF с помощью инструментов разметки. Когда будете готовы, нажмите "Готово", затем "Сохранить файл в..." Теперь вам просто нужно выбрать, где сохранить PDF-файл и дать ему название.

С помощью "Печати"

Найдите миниатюры в нижней части появившейся страницы "Параметры". Нажмите и удерживайте выбранную миниатюру, затем коснитесь ее, чтобы создать PDF-файл.

Теперь, нажав значок "Поделиться" в нижнем левом углу, вы можете сохранить новый PDF-файл в "Файлы" или другое приложение.