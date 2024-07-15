Как быстро и легко создавать PDF-файлы на iPhone: полезные советы

Хотя это может показаться забавным, но PDF-файлы - электронные копии печатных документов - все еще существуют и по-прежнему очень полезны. PDF (Portable Document Format) позволяет создавать цифровую версию бумажного документа, что делает его хранение и доступ намного проще, чем поиск в файловом шкафу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Хотя существует множество доступных приложений для работы с PDF-файлами, на самом деле вам не нужно загружать ни одно из них, чтобы создать PDF-файл из существующего бумажного документа на вашем iPhone или iPad. Вы можете просто использовать приложения Apple Files или Notes.
После сканирования всех документов, если вы уверены, что все получилось так, как нужно, нажмите "Сохранить" в нижнем правом углу. В противном случае коснитесь миниатюры вашего скана, чтобы отредактировать его.
При редактировании скана вы можете использовать значки внизу для настройки полей, изменения цвета на оттенки серого или черно-белый, поворота или удаления страницы. Если вы совсем недовольны сканом, можно воспользоваться кнопкой "Переснять" в верхнем правом углу.
Когда результат вас полностью устроит, нажмите "Готово" в верхнем левом углу, а затем "Сохранить" в нижнем правом углу.
Дальнейший процесс такой же, как и при создании PDF-файла из приложения "Файлы"
Если у вас есть существующие документы, которые вы хотите сохранить как PDF-файлы, находящиеся в приложении "Файлы", браузере Safari, "Фото" или других приложениях, вы также можете это сделать с помощью функций "Разметка" или "Печать" (в зависимости от того, что доступно в используемом вами приложении).
С помощью "Разметки"
Сначала вы можете сделать пометки на PDF с помощью инструментов разметки. Когда будете готовы, нажмите "Готово", затем "Сохранить файл в..." Теперь вам просто нужно выбрать, где сохранить PDF-файл и дать ему название.
С помощью "Печати"
Найдите миниатюры в нижней части появившейся страницы "Параметры". Нажмите и удерживайте выбранную миниатюру, затем коснитесь ее, чтобы создать PDF-файл.
Теперь, нажав значок "Поделиться" в нижнем левом углу, вы можете сохранить новый PDF-файл в "Файлы" или другое приложение.
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