Как быстро очистить колбасу или сосиски от кожуры: вместе с ней есть не рекомендуется

Искусственная пленка отделяется обычно без проблем, но это в том случае, если используется обычная клеенка или пищевой целлофан. Если кожура прилипает, то значит использовали другие технологии и материалы - белковые, коллагеновые, целлюлозные, фибруозные пленки.

Обычно это указывает на качество продукта и такие оболочки используют для более качественных колбас и сосисок. Такие пленки делают из некоторых слоев шкуры, из перемолотых в муку рогов и копыт и так далее. Они просты в использовании, обеспечивают долгое хранение продукта и помогают придать колбасам любую форму.

Еще используют оболочки синтетические - из пропилена и полиамида. В них нет ничего натурального и в пищу употреблять их нельзя.

Как почистить колбасу

Если вам нужно отрезать всего пару кусочков для бутерброда, то проще всего отрезать сразу с кожурой, а потом очистить. А вот для нарезок нужно снять всю оболочку целиком.

Для этого нужно отрезать хвостик и аккуратно поддеть острым ножом кожуру, а потом ее удалить. Если она не снимается или очищается кусками, то есть и другие способы.

Поставьте палку колбасы острым концом под струю холодной воды на 1 минуту. Потом снова попробуйте очистить. Этот способ подойдет для сосисок или сарделек.

Если этот способ не помог - обдайте конец палки кипятком. Потом подцепите кожуру и снимите ее. А можно подержать колбасу над горячим паром - шкурка потом хорошо снимается.

Сыровяленую колбасу можно положить на 30 минут в морозильную камеру, а потом оболочка быстро снимается.

Важно! После очищения от кожуры колбасу сразу есть не стоит. Сполосните ее сначала под проточной водой, а потом протрите салфеткой. Если у вас колбаса в натуральной оболочке, которую можно есть - также стоит сполоснуть водой и быстро вытереть.