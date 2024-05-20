Как быстро очистить кэш браузера: инструкция для ПК и смартфонов

Кэш браузера - это временные файлы, которые сохраняются на устройствах для ускорения загрузки веб-страниц при повторных посещениях. Однако со временем накопленный кэш может занимать значительное пространство и вызывать проблемы с производительностью и корректным отображением веб-страниц.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как быстро очистить кэш браузера на ПК и смартфонах.
При подготовке материала использовались следующие источники: wikiHow, PCMag.
Скорее всего, кэш пора чистить, если:
Даже если ничего из этого не случилось, раз в месяц кэш следует удалять как минимум для профилактики. Неактуальные, избыточные данные могут снижать производительность браузера и не давать доступ к обновлениям на сайтах.
Так, при повторном открытии сайта можно увидеть прежнюю версию его главной страницы (ту, что была кэширована при первом посещении), несмотря на то, что информация там уже обновилась.
Запустите Google Chrome. Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу. В открывшемся меню выберите раздел "Дополнительные инструменты", а в нём - "Очистить данные просмотров".
В открывшемся окне выберите нужный вам временной диапазон и поставьте галочки напротив "История браузера" и "Изображения и другие файлы, сохранённые в кеше". Галочка напротив "Файлы cookie и другие данные сайтов" - на ваше усмотрение.
Нажмите "Удалить данные". Готово!
Как очистить кэш в Google Chrome (фото: Digital Trends)
Safari для iOS
Скриншот
Чтобы очистить кэш приложения на Android, вам нужно выполнить следующие действия:
Как очистить кэш на смартфоне Android (фото: Aiseesoft)
Читайте также, как очистить память на iPhone и iPad.
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