Как искать ребенка, которому вы подарите семью: советы Тимура и Инны Мирошниченков в проекте Фонда Ахметова

Для Тимура и Инны, принявших в семью мальчика из детского дома, этот этап был одним из самых трудных:

"Когда ты видишь количество детей, ожидающих усыновления, - понимаешь всю свою ответственность", - говорит Тимур.

"Хочется помочь всем детям, но ты отдаешь себе отчет, что это невозможно", - добавляет Инна.

Супруги советуют не спешить и с большим вниманием проходить этот этап. Ведь ребенок – душа и характер, и неосторожное слово или поступок могут травмировать его и лишить доверия к людям.

Тимур - украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на Евровидение-2024 и конкурса Евровидение-2017, лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации Телеведущий года. Инна – адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" - плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa