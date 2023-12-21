Как искусственный интеллект используется для мошенничества и что с этим можно сделать

Преступники стали использовать искусственный интеллект для мошенничества. Однако можно ли оградить свою жизнь от "умных" технологий, направленных на обман?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о мошенничествах с использованием ИИ и как рядовой гражданин может их предотвратить.

Как искусственный интеллект помогает мошенникам

Мошенники, хакеры и другие злоумышленники используют искусственный интеллект многими способами. Однако конечная цель обычно такая же, как и в других "схемах" - заставить вас переходить по фальшивым ссылкам, загрузить вредоносное программное обеспечение или "оплатить" несуществующие услуги.

Для введения людей в заблуждение, мошенники учат ИИ новым "трюкам":

отправлять фейковые персонализированные сообщения в социальных сетях или другими средствами коммуникации

писать электронные письма или сообщения, выдавая себя за кого-то другого

создавать фейковый контент (полезные для мошенников сайты, статьи, публикации и т.п.)

публиковать поддельные вакансии или предложения

запускать фейковые рекламные объявления или сообщения

создавать мошеннические инвестиционные схемы

подделывать голос того или иного человека (для прохождения голосовой аутентификации или выманивания у людей "помощи" якобы близким людям)

шантажировать жертв глубоко фейковой порнографией

Некоторые считают, что со временем ИИ может научиться даже проходить "живые проверки", когда изображение человека в реальном времени должно совпадать с тем, что сохраняется в системе.

Кроме того, преступники используют генеративный ИИ, чтобы перехитрить специалистов по борьбе с мошенничеством (и специализирующиеся на этом компании).

ИИ быстро учится (иллюстративное фото: Рixabay)

Чего следует остерегаться

Один из лучших способов оградить себя от мошенничества - быть очень осторожными в любой "непонятной" для вас ситуации.

Эксперты Министерства юстиции Украины советуют гражданам опасаться:

сайтов-двойников (они похожи на настоящие официальные сайты визуально и по наполнению, но в гиперссылке указаны лишние знаки, буквы или цифры)

фейковых интернет-магазинов (они могут выманивать деньги и предлагать товары, которых нет в наличии, некачественные товары)

фейковых страниц в социальных сетях (они могут собирать необходимые для злоумышленников персональные данные и также выманивать деньги)

"легких" вакансий и предложений подработок (они часто требуют "задатков" для старта той или иной работы, или же собирают персональные данные людей для дальнейшего нелегального использования)

странных сообщений, отправленных на электронную почту или в социальные сети (они часто сводятся к тому, что необходимо оплатить определенную сумму средств, чтобы забрать какой-либо "выигрыш", принять участие в "акции" и т.д.)

сообщений якобы от банковских учреждений о блокировании счета или других нюансах (они часто содержат призывы по отправке персональных данных, например, пин-кода к карте, 16 цифр, указанных на карте, срок действия карты, CVV-код и т.д.)

сообщений от почтовых учреждений (с просьбой перейти по гиперссылке, доплатить какие-то средства или внести дополнительные персональные данные)

сообщений, типа "ваш родственник попал в аварию и срочно необходимы деньги" (они заставляют доверчивых граждан срочно платить мошенникам большие суммы)

Безопасность - превыше всего (иллюстративное фото: Рixabay)

Как защититься от "умного" мошенничества

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо сохранять бдительность.

Лучше сто раз проверить полученную подозрительную информацию, чем попасть "на крючок" преступников (проверить ссылку того или иного сайта, исследовать страницу в соцсетях на предмет "подлинности", ознакомиться с информацией о потенциальном работодателе на официальном сайте компании, позвонить банку или почтовому учреждению, связаться с "родственником в беде" и т.д.).

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