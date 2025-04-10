Как ИИ меняет правила игры в искусстве: что говорят художники

Искусственный интеллект давно перестал быть исключительно инструментом для науки и технологий - он все активнее входит в мир искусства. Но как художники воспринимают такие изменения?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge рассказывает о мнениях тех, кто использует ИИ в своем творчестве, а также о том, как он влияет на их подходы к созданию искусства.
Многие художники критикуют генераторы изображений, такие как Midjourney и Stability AI. Их беспокоит, что эти технологии используют чужие работы для обучения без компенсации авторам, а также создают однообразные изображения, которые не отличаются оригинальностью. Однако можно ли использовать ИИ в творческих целях так, чтобы это стало искусством?
Художник из Окленда, Бретт Амори, активно применяет ИИ в своей работе. Он использует генераторы изображений не для создания массовых однотипных картин, как это часто происходит в "быстром искусстве", а для создания сложных миров и экспериментов с машинными сбоями.
Его вдохновение пришло из работы в Kinko’s в 90-х годах, где он создавал коллажи, помещая мусор и растения в ксерокс. Сегодня же он генерирует изображения с помощью ChatGPT и создает с ним визуальные петли, использующие вымышленные языки.
Как отмечает искусствовед Бен Дэвис, сейчас очень трудно понять, какие моральные ориентиры существуют для искусства с ИИ. Если художник использует ИИ, его могут осудить. Однако, ИИ уже стал неотъемлемой частью современного искусства, и, по мнению Дэвиса, его не удастся "положить обратно в коробку".
С 2022 года многие художники экспериментируют с ИИ. Так, Стеф Мэй Свенсон создала с помощью ИИ образ, который стал мемом - женщину, называемую Лоаб, противоположность Мэрлону Брандо.
Лори Симмонс использовала ИИ для создания идеализированных образов женщин, что привело к созданию уникальной художественной работы, объединившей цифровое редактирование и традиционные методы.
Подобные практики связаны с глитч-артом, когда художники используют ошибки технологий для создания уникальных произведений. Еще в 60-70-х годах художники, такие как Нам Джун Пайк и Джуд Ялкут, использовали искажения видео и электронные технологии для создания арт-объектов. В 90-х годах появились коллективы, такие как JODI, использующие ошибки ASCII-дисплеев для создания изображений.
Амори использует ChatGPT для создания искусственных языков и миров. Он генерирует изображения, а затем просит ИИ описать их на вымышленном языке. Эта игра с языком и образами позволяет ему создавать уникальные произведения, которые он дополнительно редактирует вручную, используя старинные художественные техники, такие как венецианская глазурь.
Дэвис сравнивает работу с ИИ с созданием искусственного собеседника или "ИИ-подруги". Идея состоит в том, чтобы через общение с ИИ создать персонажа, который будет соответствовать личным пожеланиям художника. Это позволяет выявлять неожиданные и креативные результаты, которые могут стать основой для произведений искусства.
Однако Дэвис отмечает, что использование ИИ в искусстве может снизить ценность изображения как такового. Поскольку ИИ может копировать любой стиль, зрители перегружены массой контента, и это снижает восприятие даже самых качественных произведений.
Многие художники протестуют против использования их работ для обучения ИИ без разрешения. Они подали многочисленные иски против компаний, которые создают генеративные ИИ, обвиняя их в нарушении авторских прав. Некоторые художники используют инструменты, такие как Nightshade и Glaze, чтобы сделать свои работы неприменимыми для обучения ИИ.
Пока что нет решения, как рассматривать авторские права на работы, созданные с помощью ИИ. Если изображение полностью создано машиной, без участия человека, это не считается авторским произведением. Однако если художник превращает работу ИИ в нечто новое, то это может быть защищено авторским правом.
Дэвис считает, что художники, использующие ИИ, находятся на пути к поиску нового подхода к творчеству. Стиль, который был важен для оригинальности в искусстве, может утратить свою ценность, поскольку ИИ способен копировать и воспроизводить любые художественные приемы. В будущем художники будут определяться не только стилем, но и тем, как они создают целые творческие вселенные и как они взаимодействуют с аудиторией.
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