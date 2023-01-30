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Как за секунды почистить чеснок без ножа и раздавливания: крутой лайфак

Как быстро почистить чеснок (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Чистка чеснока от шелухи – еще та морока, но есть несколько способов быстро отделить каждый зубчик от наружной оболочки.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Способ без ножа

  • Отделите от головки чеснока необходимое для готовки количество зубчиков.
  • Возьмите каждый зубчик, положите между ладонями.
  • Быстро быстро потрите в течение нескольких секунд.

И вуаля! Каждый зубчик останется целым и очищенным.

Классический способ

Напомним и о привычном для многих способе с раздавливанием:

  • Возьмите каждый зубчик и положите его на досточку.
  • Придавите плоской стороной ножа, пока не услышите характерный звук трескания – это лопнула шелуха.
  • Далее оболочка легко и просто снимется с зубчика.

Недостатком такого способа является то, что чеснок будет немного раздавлен, поэтому из него нужно сразу что-то готовить, и к хранению в холодильнике такой чеснок не годится.

Раньше мы писали, как правильно хранить чеснок квартире, чтобы он не плесневел и не прорастал.

Также читайте, сколько зубчиков чеснока можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью.

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