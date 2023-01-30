Как за секунды почистить чеснок без ножа и раздавливания: крутой лайфак

Чистка чеснока от шелухи – еще та морока, но есть несколько способов быстро отделить каждый зубчик от наружной оболочки.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Недостатком такого способа является то, что чеснок будет немного раздавлен, поэтому из него нужно сразу что-то готовить, и к хранению в холодильнике такой чеснок не годится.

Напомним и о привычном для многих способе с раздавливанием:

И вуаля! Каждый зубчик останется целым и очищенным.

Раньше мы писали, как правильно хранить чеснок квартире, чтобы он не плесневел и не прорастал.

Также читайте, сколько зубчиков чеснока можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью.