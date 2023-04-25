Как в самом начале отношений понять, что мужчина неудачник: 11 четких признаков

Какой мужчина вам нужен?

Специалисты отмечают, что уверенный и целеустремленный мужчина - это не всегда надежный партнер, с которым можно создать семью. Такими же качествами обладают карьеристы, которые фактически "женаты на работе", а также путешественники и любители приключений - они не любят оседлый образ жизни, предпочитают колесить по миру.

И такие мужчины совсем не лузеры, просто у них такой своеобразный образ жизни, который мало сочетается с семьей в ее традиционном понимании.

Поэтому стоит четко сформулировать для себя, какими чертами характерами должен обладать ваш избранник. А также, чем он должен заниматься и какими взглядами на жизнь обладать.

Самый четкий признак того, что мужчина неудачник - это локус контроля (свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним или внешним качествам).

Неудачники и лузеры во всех жизненных перипетиях винят окружающий мир, судьбу, высшие силы. Они не считают, что не могут что-либо изменить в жизни, в себе, не ищут ресурс в своих качествах.

Какие признаки указывают на неудачника

1. В любой беде не винит себя

2. Свой успех тоже называет провидением судьбы, Бога, но не своей заслугой

3. Излишне контролирует все вокруг, чтобы обрести ощущение стабильности

4. Испытывает стыд, когда другие успешнее

5. Не видит в себе полезных качеств, талантов

6. Ориентируется на мнение других людей.

7. Излишнее хвастовство (рассказы о прошлых невероятных сделках, покупках, знаменитых знакомых). При этом сейчас в жизни все совсем иначе.

8. Жалобы на окружающих. Если слышите, что у мужчины все вокруг виноваты - стоит насторожиться. Если винит всех, начиная с детства (родителей, учителей, первого начальника, первую женщину) в собственных провалах - уходите как можно быстрее.

9. Заметные материальные проблемы. Женщины легко верят во временные трудности, которые лишили работы, загнали в долги и в однокомнатную квартиру с родителями. Если мужчина высказывает желание "встать на ноги" и при этом пожить у вас - бегите.

10. Нежелание вкладываться на этапе ухаживаний. Просьба поделить траты на кино или ресторан пополам, или вообще за ваш счет - повод насторожиться. В современном мире женщины все чаще показывают независимость, но такой подход у мужчины на начальных этапах отношений говорит о том, что он либо жмот, либо неудачник.

11. Плохой имидж. По внешнему виду мужчины можно быстро определить его характер, привычки и даже стиль мышления. Насторожить может не только неопрятный вид, но отсутствие вкуса, заношенность одежды, неуместность стиля под мероприятие, не сочетание разных элементов между собой.

Можно ли изменить неудачника

Большинство психологов сходится в мнении, что перевоспитать неудачника - почти бесперспективное занятие и мало, кому из женщин это под силу. Женщины наивно верят в то, что смогут вселить уверенность, целеустремленность и помогут стать более успешными и состоятельными.

Однако тут стоит помнить о том, что причиной такого поведения у мужчин могут быть очень глубокие - еще из детства, воспитание родителей. И что-то изменить может только долгая работа с психотерапевтом.

Одно лишь желание женщины может даже навредить, так как она изначально сильнее мужчины, более уверена в себе и это давит на партнера практически изначально.

В будущем это может иметь серьезные последствия - мужчина может вернуться к своим взглядам через некоторое время или обвинить женщину в том, что это она его таким сделала.

Если вам на ранних этапах отношений попался неудачник, не стоит ввязываться в проект по его перевоспитанию. Лучше быстро определить, что за человек перед вами и поискать для стабильных отношений и семьи кого-то более надежного. Тем более, если вашему избраннику уже давно за 30 лет.