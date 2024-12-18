Как распознать поддельный скриншот: три надежных способа, чтобы не попасть на обман

Проверьте контекст

Если вы сталкиваетесь с предполагаемым скриншотом поста или статьи, которые находятся в открытом доступе, первым вопросом должно быть, почему оригинальный контент был сделан в виде скриншота, а не напрямую ссылаясь на источник. Даже если люди выкладывают скриншоты ради удобства, они все равно должны ссылаться на контент, к которому обращаются.

Если ссылки нет, попытайтесь найти оригинальный источник самостоятельно - посмотрите аккаунт в X (бывший Twitter), блог, ветку на Reddit или что-то еще. Если следов оригинала нет, это еще один повод насторожиться. Посты могут быть удалены, конечно, но все равно стоит провести расследование.

Также подумайте, что именно изображает скриншот. Он показывает что-то спорное, нелегальное или такое, что может вызвать эмоциональный отклик? Проще говоря, возможно ли, что он был создан исключительно ради кликов? Это еще один тревожный знак. Получение вирусного поста часто стоит тех нескольких минут, которые можно потратить на подделку скриншота, и таких людей много.

Даже когда контекст труднее определить, например, с частной перепиской, осмотрите сам скриншот на наличие подсказок.

Что за люди на нем? Дали ли они какой-либо официальный комментарий? Есть ли информация о том, как был получен скриншот? Является ли источник скриншота надежным (например, проверенный новостной ресурс)? Все это может как подтвердить, так и подорвать достоверность изображения.

Очень легко подделывать посты в социальных сетях (фото: Lifehacker)

Изучите изображение

Скриншоты могут быть легко подделаны, но их можно сделать поспешно, и они могут содержать несоответствия. Изучите изображение на наличие таких несоответствий: неправильное выравнивание, поврежденные или неправильно расположенные элементы, странное форматирование.

Если скриншот сделан из приложения, попробуйте сравнить его с настоящим приложением на вашем телефоне или с его страницей в Google Play Store или Apple App Store. Подделки часто используют неправильные стили или устаревший интерфейс.

Чтобы скрыть эти несоответствия, поддельные скриншоты часто имеют пикселизацию и низкое качество - на это тоже стоит обращать внимание. Настоящие скриншоты должны быть четкими и ясными, они не должны быть размытыми или чрезмерно обработанными.

Обычные правила для распознавания поддельных изображений применимы и к фальшивым скриншотам. Возьмите, например, поддельный скриншот новостной статьи, где сразу видно размытые графику и текст.

Ресурсы, такие как PolitiFact и Snopes, могут помочь в разоблачении поддельных скриншотов. Когда речь идет об изображениях, стоит также использовать обратный поиск изображений TinEye.

Используйте редактор фото

Иногда метаданные скриншота могут рассказать о нем больше. На Windows это можно проверить, кликнув правой кнопкой мыши по изображению и выбрав "Свойства"; на macOS - кликните правой кнопкой и выберите "Получить информацию".

Ищите такие детали, как дата создания и последнего изменения изображения, а также откуда оно было загружено в последний раз. Не все скриншоты будут содержать всю эту информацию, но стоит проверить на всякий случай.

Открыв сомнительный скриншот в редакторе фото, вы сможете внимательно его рассмотреть и, возможно, заметить ошибки, которые его создатель сделал при выборе шрифтов и графики, правильном выравнивании элементов или попытках скрыть следы подделки. Обычно данные изображения можно проверить и в редакторах фото (в Photoshop это Файл, Информация о файле).

Forensically - это отличное бесплатное средство для анализа изображений, которое работает прямо в вашем браузере и может помочь вам более детально рассмотреть скриншоты (и любые другие типы изображений).

Оно позволяет увеличить любую часть изображения, а также предлагает ряд инструментов для обнаружения редактирования, таких как поиск несоответствий в значениях яркости или проверка областей, которые могли быть скопированы.

Метаданные фотографий иногда могут раскрыть некоторые секреты (фото: Lifehacker)