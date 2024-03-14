Как распознать фальшивые деньги за две секунды. Вас никто не сможет обмануть

Как отличить фальшивые деньги от настоящих

Прежде всего, по словам эксперта, следует проверить купюру "классическим" способом. Просто возьмите банкноту и поднимите ее вверх, на свет.

"Мы смотрим на небо и смотрим, что здесь есть водяной значок", – объяснил Болгов.

Он отметил, что основные правила можно посмотреть на сайте Нацбанка, но проверить деньги на фальшивость можно еще и другим способом.

"Для себя заметьте этакую вещь. Мало кто это замечает, но здесь (в верхней части купюры) есть непонятные символы. Если повернуть, с другой стороны тоже есть такие непонятные символы. И если вы посмотреть сквозь эти символы на небо, то вы увидите, что они соединяются в цифру - номинал той купюры, на которую вы смотрите", - рассказал эксперт.

"То есть если это будет печатная копия кустарного производства, обычно они будут немного перекошены", - добавил он.

Как распознать фальшивые купюры (скриншоты)

Еще один способ проверить купюру большого номинала - посмотреть на ленту, которая проходит по банкноте вертикально. Там вы тоже можете увидеть цифры: на 200 гривнах - 200, а на 500, соответственно, тоже 500.

Как понять, что деньги не фальшивые (скриншот)

"Очень часто купюры подделывают не для того, чтобы ей передать где-нибудь на базаре. Обычно их подделывают для того, чтобы подделать терминалы", - отметил детектив.