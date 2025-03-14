Как разорвать отношения с людьми, которые вас истощают: 8 способов сделать это без чувства вины

Примите то, что не каждому суждено оставаться в вашей жизни

Одна из самых важных вещей - это принятие того факта, что не все люди должны быть постоянной частью вашей жизни. Люди растут, развиваются, меняются обстоятельства и даже отношения, которые когда-то казались правильными или нормальными, начинают "есть" вашу энергию.

Это абсолютно нормально - признать, что отношения закончились. И это не значит, что вы плохой человек, это значит, что вы отдали приоритет себе и своему благополучию. Отпустить - это не обвинения или обиды. Это о понимании того, что связи больше нет, и двигаться дальше, без чувства вины.

Обратите внимание на свои чувства после совместно проведенного времени

Бывает так, что друзья, несмотря на все, оставляют вас психически истощенными. Каждый разговор вращается только вокруг их проблем, драм, разочарований. И желание поддержать - это хорошо, но иногда такая дружба становится односторонней.

Если вы замечаете, что истощены после общения и это не просто усталость после веселого глубокого разговора, а желание заползти в постель и избегать людей дольше - вам нужно что-то изменить. Ваши эмоции - ваш мощный советчик, доверяйте им.

Установите границы и придерживайтесь их

Люди, которые истощают вашу энергию, часто не осознают, что они это делают. Или они привыкли брать столько, сколько могут, без преград и противодействия. Именно поэтому установление границ очень важно.

Если вы не дадите понять, что будете терпеть, а что нет, люди будут продолжать использовать ваше время и энергию. Исследования показывают, что люди, которым трудно установить границы, часто испытывают более высокий уровень стресса и истощения. Потому что они отдают предпочтение потребностям других над своими, оставляя мало места для личного благополучия.

Начните с малого. Ограничьте частоту общения с определенными людьми, говорите "нет", когда вам что-то не так, и не чувствуйте потребности что-то объяснять. Чем последовательнее вы будете, тем больше людей научатся уважать ваши ограничения.

Постепенно уменьшайте контакт

Разрыв связей не всегда должен быть драматическим событием. Во многих случаях медленное создание дистанции может быть столь же эффективным - и гораздо легче эмоционально управлять им.

Вместо того чтобы отвечать на каждое сообщение сразу, выдерживайте паузу перед ответом. Чаще отказывайтесь от приглашений. Отдавайте предпочтение проведению времени с людьми, которые вдохновляют вас. Со временем отношения естественным образом угаснут без необходимости серьезной конфронтации. Уменьшайте контакт с человеком, который вас истощает, постепенно (фото: Getty Images)

Отпустите чувство вины

Легко чувствовать вину, когда дистанцируешься от человека, даже если делаете это из заботливых намерений. Но защита своей энергии - это не акт жестокости, это акт самоуважения. Вы несете ответственность за отношения, которые вас истощают.

Отпускать не означает, что вам безразлично - это означает, что вы решили заботиться о себе. Потому что вы заслуживаете связи, которые принесут вам спокойствие, радость. Позвольте себе уходить без чувства вины. Примите то, что некоторые люди вас не поймут

К сожалению, не все смогут понять, почему вы создаете дистанцию и это то, с чем вам стоит смириться. Некоторые люди будут ставить под сомнение ваше решение, пытаться заставить вас остаться, потому что будут вести себя так, будто вы неправы.

Но это вы чувствуете истощение, а не другие люди. И это вашему психическому здоровью наносит вред. Простая правда жизни - никто другой не должен понимать ваше решение, кроме вас самих. Вы никому не обязаны объяснять, почему поставили на первое место свое собственное здоровье и благополучие.

Люди, которые по-настоящему заботятся о вас, будут уважать ваш выбор. Независимо от того, поддерживают они его или нет.

Сосредоточьтесь на отношениях, которые вдохновляют

Когда вы отходите от изнурительных отношений, это создает пространство для более здоровых, полноценных связей. Вместо того чтобы думать о том, кого вы отпускаете, сосредоточьтесь на людях, которые приносят позитив в вашу жизнь.

Проводите больше времени с друзьями, которые поддерживают и заряжают вас энергией. Укрепляйте отношения с теми, кто слушает, подбадривает, заботится о вашем благополучии. Чем больше в вашей жизни будет позитивных отношений, тем легче вам будет уйти от тех, кто истощает.

Вы должны быть рядом с теми, благодаря которым вы чувствуете, что вас ценят, слышат и уважают.

Доверяйте себе

Если отношения кажутся изнурительными, это чувство не возникает просто так. Вам не нужно чье-то разрешение, чтобы уйти. Вам не нужно оправдываться, почему что-то больше не кажется правильным. Вашей интуиции достаточно. Выбирайте себя.

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