Как на рынке проверить яйца на свежесть? Быстрые способы, о которых мало кто знает

Как быстро проверить яйца на свежесть

Чтобы не купить испорченный товар, сначала оцените внешний вид яиц. В частности - состояние скорлупы. У свежего яйца она шершавая и матовая, у залежавшегося - гладкая на ощупь. А еще, скорлупа яйца, которое пролежало уже несколько недель, будет блестеть на свете.

Также проверьте яйцо на крепость, слегка сжав, но не так, чтобы оно треснуло. Если скорлупа мягкая на ощупь, да еще и в пятнах - такие яйца уже не стоит покупать.

Если извне яйцо не имеет признаков "старости", то проверьте его следующим способом. Попытайтесь его слегка потрясти в руке. Если яйцо свежее, вы не почувствуете ни одного движения внутри. А вот в старом будет слышно легкое хлюпанье.

Также следует попытаться покрутить яйцо. Уложите его на ровную нескользкую поверхность и поверните. Если яйцо протухло, то обернется вокруг своей оси быстро несколько раз. А вот свежее будет крутиться не столь активно. Вы сразу заметите разницу.

Также свежие и старые яйца имеют разный вес. Поэтому, если самостоятельно выбираете из лотка яйца на рынке и по размеру они одинаковые, то берите те, что тяжелее. Это значит, что они более свежие.

Конечно при этом не забывайте проверить и на вышеупомянутые признаки - цвет скорлупы и скорость вращения.

Еще одной важной характеристикой является запах. То, как пахнет скорлупа куриных или перепелиных яиц, поможет определить свежий продукт или нет.

Свежие яйца имеют запах извести, но чем дольше они хранятся, тем больше впитывают запахи лежащих рядом продуктов. Яичная скорлупа очень восприимчива к разным запахам, поэтому вы легко сможете определить свежесть продукта по этому признаку.

И уже контрольным этапом является проверка светом. Поднесите яйцо к включенному фонарику или другому мощному источнику света. Если под скорлупой виднеются темные пятна - его уж точно не стоит покупать.