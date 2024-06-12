Как советский "Союз безбожников" стал обществом "Знание": что пропагандировала эта организация

12 июня 1925 года в Москве состоялся первый съезд организации, которая называлась "Союз воинственных безбожников". Цель организации была довольно проста - идейная борьба с религией во всех ее проявлениях. И самое интересное, что через 20 лет этот союз влился в совсем другое общество, которое от религии очень далеко.
Что это было за "Общество безбожников", в чем была цель и как она превратилась в научный союз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
С 1922 года начала издаваться газета "Безбожник", которой занимался Союз воинственных безбожников. Вокруг этой газеты быстро сформировалась сеть корреспондентов и читателей. Союз - это была общественная организация В СССР, ставившая целью идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях.
В августе 1924 года было создано Общество друзей газеты "Безбожник" (ОДГБ), а на съезде в 1925 году было создано единое всесоюзное антирелигиозное общество "Союз воинственных безбожников СССР".
Стоит отметить, что в Украине было создано ее республиканское отделение – СОБ УССР.
"Помощь в ускорении темпов индустриализации СССР и социальной перестройки сельского хозяйства путем усиления организации совхозов и колхозов должен предоставить, по мнению большевиков, созданный в 1925 году Союз воинственных безбожников СССР. В период коллективизации Союз должен был расширить круг своих задач, а не быть только пропагандисткой. Второй всесоюзный съезд СВБ в июне 1932 года официально закрепил три направления антирелигиозной работы Союза, по которым он развивался с 1929 года: 1. Антирелигиозная агитация и пропаганда; 2. Практическая антирелигиозная работа, связанная с бытом; 3. Участие в местной хозяйственной жизни и кампаниях", - пишет об этом союзе в своей книге Т.Евсеева.
Кроме того, в 1929 году был разработан план работы "безбожной пятилетки":
1932-1933 – закрытие всех церквей, монастырей, молитвенных домов
1933-1934 - исчезновение религиозного мировоззрения, которое могло произрастать из воспитания в семье и литературе
193401935 - все государство (и особенно молодежь), должно было быть охвачено антирелигиозной пропагандой
1935-1936 – в Советском Союзе не должно было остаться ни одного священнослужителя
1937 – планировалось искоренить религию "из самых сокровенных мест".
Значок Союза воинственных безбожников (Википедия)
По всей территории СССР "безбожники" развернули большую работу по пропаганде атеизма, по созданию музеев и выставок, выпуску научной и научно-популярной литературы, а также ряду периодических изданий: газета "Безбожник", журналы "Безбожник", "Антирелигиозник", "Воинству" атеизм", "Юные безбожники" и другие, выходившие на разных языках народов СССР.
Впоследствии была создана сеть филиалов в союзных республиках, в том числе Союз воинствующих безбожников Украины.
Первичные организации проявляли активность почти всюду - на заводах, фабриках, в колхозах, учебных заведениях. В 1940 году число ячеек достигло 96 000, а число членов союза - 3 000 000 человек. Серьезное внимание уделялось подготовке атеистических кадров.
Были открыты специальные курсы (очные и заочные) для подготовки пропагандистов научного атеизма. Проводилась работа по внедрению в обиход новых, безрелигиозных праздников и обрядов.
В СОБ входили и известные коммунистические деятели - Н. Крупская, А. Луначарский, П. Красиков, М. Бухарин. Возглавлял СОБ Емельян Ярославский (настоящее имя Губельман Миней Израилевич) - большевик, революционер, пропагандист, историк, академик АН СССР, член ЦИК СССР, советский государственный и компартийный деятель, который сейчас похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
В 1941 г. количество членов союза возросло до 3 500 000, однако, они были приняты, преимущественно, методами административного принуждения.
Издание Союза безбожников (Википедия)
В 1941 году, когда германские войска вторглись в СССР, деятельность союза фактически была прекращена. Ибо в тот момент православие снова понадобилось государству – его использовали как фактор сплочения перед лицом опасности.
Официально организация была распущена в 1947 году, а ее функции перешли в общество по распространению политических и научных знаний - а точнее к просветительской организации СССР Всесоюзное общество "Знание", существующее до сих пор не только в России, но и в Украине.
Цель "Знания" и причины создания:
Она была создана в 1927 году и существовала до начала Великой Отечественной войны. Руководствовалась Агитпропом КП(б)У, организовывала массовую антирелигиозную работу, включая атеистическую агитацию и пропаганду, высмеивание и травлю духовенства и бурлящих, закрывание храмов и монастырей, уничтожение икон, церковных книг.
В 1932 году союз насчитывал 1 400 000 членов, в основном неактивных. Далее начался упадок союза, ведущие кадры которого сильно пострадали в 1937 во время "ежовщины".
С 1947 года пропагандистские функции приняло республиканское Общество для распространения политических и научных знаний, которое с 1963 года - республиканское общество "Знания". С 1960 года выходил антирелигиозный месячник "Воинствующий атеист", а в 1965 году его переименовали в "Человек и мир".
Сейчас это – Всеукраинская общественная организация Общество "Знания" Украины - научно-просветительская и информационно-образовательная организация Украины.
Научно-просветительская и информационно-образовательная деятельность Общества. Это, прежде всего, обоснованная публичная поддержка курса экономических реформ и политических преобразований; усовершенствование идеологии создания государства и поиск путей национальной консолидации украинского общества; воспитание национальной и этнической терпимости, принципов социального понимания. Общество осуществляет также распространение фундаментальных естественнонаучных знаний; воспитание экологической культуры граждан; информатизацию общества;повышение компьютерной грамотности граждан; организация дополнительного непрерывного образования взрослых", - так звучит описание направлений деятельности организации.
Следует отметить, что во многих источниках Обществ "Знания" не указывается, что они произошли от Союза безбожников.
Раньше мы писали о том, почему в СССР так опасались музыканта Ивасюка.
А еще рассказывали, что россияне на оккупированных территориях пытаются восстановить СССР.
В подготовке материала использованы источники: Википедия, книга Т. Евсеева "Безбожная пятилетка". Деятельность Союза воинственных безбожников, сайты общества "Знания".