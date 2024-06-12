Как советский "Союз безбожников" стал обществом "Знание": что пропагандировала эта организация

Возникновение загадочной организации

С 1922 года начала издаваться газета "Безбожник", которой занимался Союз воинственных безбожников. Вокруг этой газеты быстро сформировалась сеть корреспондентов и читателей. Союз - это была общественная организация В СССР, ставившая целью идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях.

В августе 1924 года было создано Общество друзей газеты "Безбожник" (ОДГБ), а на съезде в 1925 году было создано единое всесоюзное антирелигиозное общество "Союз воинственных безбожников СССР".

Стоит отметить, что в Украине было создано ее республиканское отделение – СОБ УССР.

"Помощь в ускорении темпов индустриализации СССР и социальной перестройки сельского хозяйства путем усиления организации совхозов и колхозов должен предоставить, по мнению большевиков, созданный в 1925 году Союз воинственных безбожников СССР. В период коллективизации Союз должен был расширить круг своих задач, а не быть только пропагандисткой. Второй всесоюзный съезд СВБ в июне 1932 года официально закрепил три направления антирелигиозной работы Союза, по которым он развивался с 1929 года: 1. Антирелигиозная агитация и пропаганда; 2. Практическая антирелигиозная работа, связанная с бытом; 3. Участие в местной хозяйственной жизни и кампаниях", - пишет об этом союзе в своей книге Т.Евсеева.

Кроме того, в 1929 году был разработан план работы "безбожной пятилетки":

1932-1933 – закрытие всех церквей, монастырей, молитвенных домов

1933-1934 - исчезновение религиозного мировоззрения, которое могло произрастать из воспитания в семье и литературе

193401935 - все государство (и особенно молодежь), должно было быть охвачено антирелигиозной пропагандой

1935-1936 – в Советском Союзе не должно было остаться ни одного священнослужителя

1937 – планировалось искоренить религию "из самых сокровенных мест".

Значок Союза воинственных безбожников (Википедия)

Как действовал "Союз воинственных безбожников"

По всей территории СССР "безбожники" развернули большую работу по пропаганде атеизма, по созданию музеев и выставок, выпуску научной и научно-популярной литературы, а также ряду периодических изданий: газета "Безбожник", журналы "Безбожник", "Антирелигиозник", "Воинству" атеизм", "Юные безбожники" и другие, выходившие на разных языках народов СССР.

Впоследствии была создана сеть филиалов в союзных республиках, в том числе Союз воинствующих безбожников Украины.

Первичные организации проявляли активность почти всюду - на заводах, фабриках, в колхозах, учебных заведениях. В 1940 году число ячеек достигло 96 000, а число членов союза - 3 000 000 человек. Серьезное внимание уделялось подготовке атеистических кадров.

Были открыты специальные курсы (очные и заочные) для подготовки пропагандистов научного атеизма. Проводилась работа по внедрению в обиход новых, безрелигиозных праздников и обрядов.

В СОБ входили и известные коммунистические деятели - Н. Крупская, А. Луначарский, П. Красиков, М. Бухарин. Возглавлял СОБ Емельян Ярославский (настоящее имя Губельман Миней Израилевич) - большевик, революционер, пропагандист, историк, академик АН СССР, член ЦИК СССР, советский государственный и компартийный деятель, который сейчас похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

В 1941 г. количество членов союза возросло до 3 500 000, однако, они были приняты, преимущественно, методами административного принуждения.

Издание Союза безбожников (Википедия)

Что произошло с "Безбожниками" потом

В 1941 году, когда германские войска вторглись в СССР, деятельность союза фактически была прекращена. Ибо в тот момент православие снова понадобилось государству – его использовали как фактор сплочения перед лицом опасности.

Официально организация была распущена в 1947 году, а ее функции перешли в общество по распространению политических и научных знаний - а точнее к просветительской организации СССР Всесоюзное общество "Знание", существующее до сих пор не только в России, но и в Украине.

Цель "Знания" и причины создания:

Значительный вред, причиненный во время Второй мировой войны системе образования в СССР

Вызванная массовой мобилизацией депрофессионализация населения

Курс на создание ядерного щита в холодной войне

А что произошло с украинским филиалом "безбожников"

Она была создана в 1927 году и существовала до начала Великой Отечественной войны. Руководствовалась Агитпропом КП(б)У, организовывала массовую антирелигиозную работу, включая атеистическую агитацию и пропаганду, высмеивание и травлю духовенства и бурлящих, закрывание храмов и монастырей, уничтожение икон, церковных книг.

В 1932 году союз насчитывал 1 400 000 членов, в основном неактивных. Далее начался упадок союза, ведущие кадры которого сильно пострадали в 1937 во время "ежовщины".

С 1947 года пропагандистские функции приняло республиканское Общество для распространения политических и научных знаний, которое с 1963 года - республиканское общество "Знания". С 1960 года выходил антирелигиозный месячник "Воинствующий атеист", а в 1965 году его переименовали в "Человек и мир".

Сейчас это – Всеукраинская общественная организация Общество "Знания" Украины - научно-просветительская и информационно-образовательная организация Украины.

Научно-просветительская и информационно-образовательная деятельность Общества. Это, прежде всего, обоснованная публичная поддержка курса экономических реформ и политических преобразований; усовершенствование идеологии создания государства и поиск путей национальной консолидации украинского общества; воспитание национальной и этнической терпимости, принципов социального понимания. Общество осуществляет также распространение фундаментальных естественнонаучных знаний; воспитание экологической культуры граждан; информатизацию общества;повышение компьютерной грамотности граждан; организация дополнительного непрерывного образования взрослых", - так звучит описание направлений деятельности организации.

Следует отметить, что во многих источниках Обществ "Знания" не указывается, что они произошли от Союза безбожников.