Как прожить на эти деньги?! Российских "мобиков" кинули с выплатами (фотофакт)

Военные жалуются на мизерные выплаты

В одном из российских СМИ родственники призванных солдат рассказывают, что спустя месяц нахождения на фронте военным приходят "копейки", и прожить на эти деньги невозможно.

Так, один из "мобиков" получил зарплату за месяц в размере 1848 рублей. Как прожить на эти деньги семья не знает.

Другие россияне пишут, что у них такая же ситуация и это не фейк. Также родные военных сообщают, что вынуждены присылать своим благоверным деньги.

"Он не подписывал контракт и ему ничего про зарплату не говорили. Просто забрали и там ничего не говорили. Мы тут пытаемся обжаловать в связи c указанием генштаба. Деньги меня пока мало волнуют. Мне главное - папа моим детям живой", - рассказала одна из жен мобилизированного.

Интересно, что в российском Минобороны быстро придумали объяснение таким малым зарплатам. Они уверяют, что пришли еще не все деньги, в будущем будут еще.

Скриншот (ufa1.ru)

Контрактники жалуются на обеспечение

Один из россиян, которого отпустили с фронта в отпуск, жалуется, что на войне им не предоставили даже бронежилет. Кстати, он также сообщает, что с обещанной зарплатой его "кинули".

"А еще в военкомате нам называли одну цену, говорили - оклад 240 тысяч и плюсом за боевые выходы. В Елани уже другой ценник. Мы перед подписанием контракта уже начали сомневаться, стоит - не стоит", - рассказал 42-летний Вадим.

По его словам, потом уже озвучили новый оклад в размере 117 тысяч рублей, а это вдвое меньше заранее обещанной суммы. Но он все равно на него согласился, ведь до этого уволился с работы.

"Мы начали сомневаться, а за спиной-то сожгли все мосты уже, я с работы уволился. Начальник, так сказать, обиделся, сказал: "Уходи через увольнение, обратно не возьму, плохой или хороший человек". Психанул, в общем. И че? Мы пошли, до конца идти уже, дотуда", - рассказал он.