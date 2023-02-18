Как продать что угодно: секретная формула маркетологов

Прием для удачной продажи

Наверное, у вас в жизни были случаи, когда вы что-то покупали, но после этого понимали, что покупка оказалась бесполезной. В таком случае, чтобы добро не пропадало, его можно продать. Но чтобы сделка была успешной, соблюдайте одну хитрость.

Прежде всего, важно понимать, что когда человек ищет что-то для покупки, он нуждается в решении определенной проблемы. Итак, для того чтобы продать ей ваш товар, нужно дать ей это решение.

Рассмотрим эту стратегию продаж на конкретных примерах.

Если хотите продать детскую кроватку, опишите, почему именно в ней ребенок будет иметь здоровый и комфортный сон. Подчеркните преимущества товара.

Чтобы продать ненужную одежду, отмечайте, как она хорошо сидит и какие ощущения дарит своему владельцу. Так вы закрываете чувство значимости, и желание быть оцененным по достоинству.

У человека, желающего приобрести телефон, может быть несколько проблем одновременно. Поэтому стоит отметить как можно большее количество преимуществ смартфона: камера, звук, скорость, память и т.д. Тогда покупатель точно сможет закрыть свой запрос вашим описанием.

Если предоставляете услуги в сфере красоты, убеждайте своих клиенток в качестве вашей работы, используемых вами материалов. Не забывайте подчеркивать, почему важно следить за ногтями, волосами, кожей лица и т.д. Это те запросы, которые возникают постоянно, поэтому не уставайте их закрывать.

Примите во внимание! Нельзя просто расхвалить товар и продать на самом деле хлам. Это оттолкнет покупателя, и больше он к вам не вернется.

Также не забывайте ставить в центр продаж именно проблему, а не товар. Потому что без возникшей проблемы или запроса человек вряд ли будет просто так искать детскую люльку, мастера маникюра и т.д.