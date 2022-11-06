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Как прекратить опаздывать: психолог раскрыла секреты пунктуальности

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Воскресенье 06 ноября 2022 21:13
Как прекратить опаздывать: психолог раскрыла секреты пунктуальности Фото: Как прекратить опаздывать (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Опоздания раздражают и ждущих и спешащих на встречу. Но бывает очень сложно наладить тайм-менеджмент и стать пунктуальным.

Как же, в конце концов, начать приходить вовремя, рассказала психолог Наталья Маркевич.

Психологические причины опозданий

Сопротивление. Вы просто не хотите быть там, куда вам нужно идти... Скучающая работа, встреча с человеком, что вам неприятен, учеба.

Это может быть даже неосознанно. Если это разово, то встречу можно пропустить или забыть. Но если это постоянно, то стоит задуматься о том, в каком месте и почему вы находитесь и действительно ли вы там хотите быть.

Привлечение внимания. Возможно, в этом трудно признаться, но вы просто нуждаетесь во внимании. И неважно, что из-за опоздания вы можете получить критику, важно, что на вас обратили внимание.

Это глубинная психологическая проблема, тянущаяся с детства. Иногда дети, родители которых не обращаются на них внимание, очень деструктивным способом пытаются привлечь внимание.
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Адреналиновая зависимость. Во время того, как вы опаздываете, постоянно спешите, в вашем теле повышается адреналин, а когда все позади, наступает расслабление, эйфория. Вы начинаете чувствовать себя хорошо и возникает потребность повторять такое состояние.

И вот она зависимость, ведь частое повторение приводит к привыканию.

"Теория игр". Согласно Эрику Берну, и его книге "Игры, в которые играют люди", люди опаздывают, потому что они нуждаются в прощении и хотят избежать наказания.

То есть эту игру начинает ваша детская часть, живущая в каждом человеке. Она немного накосячила (как разыгравшийся ребенок, который разбросал игрушки) и потом выкручивается (как ребенок, который говорит, что ваза разбилась сама; все сладкое съела собака, вы опаздываете, потому что была пробка.

Как прекратить опаздывать?

  • Определитесь, действительно ли это вам мешает.
  • Зачем вы это делаете, поймите причину непунктуальности.
  • Начните отрабатывать новые стратегии поведения.
  • Попросите о помощи друзей, которые будут вам звонить и подгонять или хвалить за пунктуальность.


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Раньше мы писали о причинах, почему от вас убегают после первого же свидания.

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