Как прекратить опаздывать: психолог раскрыла секреты пунктуальности
Опоздания раздражают и ждущих и спешащих на встречу. Но бывает очень сложно наладить тайм-менеджмент и стать пунктуальным.
Как же, в конце концов, начать приходить вовремя, рассказала психолог Наталья Маркевич.
Психологические причины опозданий
Сопротивление. Вы просто не хотите быть там, куда вам нужно идти... Скучающая работа, встреча с человеком, что вам неприятен, учеба.
Это может быть даже неосознанно. Если это разово, то встречу можно пропустить или забыть. Но если это постоянно, то стоит задуматься о том, в каком месте и почему вы находитесь и действительно ли вы там хотите быть.
Привлечение внимания. Возможно, в этом трудно признаться, но вы просто нуждаетесь во внимании. И неважно, что из-за опоздания вы можете получить критику, важно, что на вас обратили внимание.
Это глубинная психологическая проблема, тянущаяся с детства. Иногда дети, родители которых не обращаются на них внимание, очень деструктивным способом пытаются привлечь внимание.
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Адреналиновая зависимость. Во время того, как вы опаздываете, постоянно спешите, в вашем теле повышается адреналин, а когда все позади, наступает расслабление, эйфория. Вы начинаете чувствовать себя хорошо и возникает потребность повторять такое состояние.
И вот она зависимость, ведь частое повторение приводит к привыканию.
"Теория игр". Согласно Эрику Берну, и его книге "Игры, в которые играют люди", люди опаздывают, потому что они нуждаются в прощении и хотят избежать наказания.
То есть эту игру начинает ваша детская часть, живущая в каждом человеке. Она немного накосячила (как разыгравшийся ребенок, который разбросал игрушки) и потом выкручивается (как ребенок, который говорит, что ваза разбилась сама; все сладкое съела собака, вы опаздываете, потому что была пробка.
Как прекратить опаздывать?
- Определитесь, действительно ли это вам мешает.
- Зачем вы это делаете, поймите причину непунктуальности.
- Начните отрабатывать новые стратегии поведения.
- Попросите о помощи друзей, которые будут вам звонить и подгонять или хвалить за пунктуальность.
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