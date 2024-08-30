Как приготовить вкусную аджику: рецепт закуски и советы в приготовлении

Что нужно для аджики

Для приготовления аджики необходимо подготовить следующие продукты:

помидоры - 5 кг;

яблоки кислые - 1 кг;

лук - 1 кг;

перец болгарский - 1 кг;

перец острый - 3-4 шт.;

морковь - 1 кг;

чеснок - 300 г;

уксус - 30 мл;

растительное масло - 300 мл;

сахар - 200 г;

соль - 120 г.

Как готовить аджику

Помойте овощи и яблоки, почистьте лук. Подождите, пока на помидорах высохнет жидкость, или ускорьте этот процесс салфетками или полотенцем.

Разрежьте помидоры пополам и удалите плодоножку. После этого их нужно пропустить через мясорубку или кухонный комбайн, чтобы получить пюре.

Пюре из помидоров для аджики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Снимите с моркови кожуру и перемелите ее на пюре вместе с луком. Из болгарских перцев удалите семена и плодоножку, острые перцы добавляются позже. После этого нарежьте овощи на небольшие куски, пропустите через мясорубку в пюре из помидоров.

С яблок, помогающих регулировать содержание кислотности, необходимо снять кожицу, а также удалить плодоножку и семена. Затем перемелите яблоки и смешайте все ингредиенты пюре.

Пюре для аджики с яблоками (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставьте кастрюлю, не накрывая крышкой, на сильный огонь, чтобы паста быстрее закипела. Как только на поверхности жидкости появятся пузыри, убавьте огонь.

Варите аджику на минимальном огне в течение 1,5 часа, периодически перемешивая. После этого добавьте необходимые специи - соль, сахар и масло. Перемешайте аджику и варите пасту в течение 30 минут.

В это время подготовьте острый перец и чеснок. Количество острого перца зависит от ваших вкусовых предпочтений и остроты овоща. С перца нужно удалить семена и плодоножку, а чеснок - почистить. Затем перемелите ингредиенты на пасту.

За 15 минут до готовности аджики добавьте пасту из чеснока и перца. Помешивая, варите аджику до загустения. За 5 минут до готовности добавьте уксус.

Простерилизуйте банки в духовке - на это нужно 10 минут, при температуре в 100-110 градусов. Крышки прокипятите в течение 3-4 минут. Затем разлейте по баночкам горячую аджику, и плотно закройте посуду стерильными крышками.

Как сделать аджику еще вкуснее

Чтобы аджика не только идеально приготовилась, но и приобрела несравненные вкусовые оттенки, советуют делать следующее:

всегда выбирайте спелые продукты, без повреждений;

помидоры для аджики следует выбирать "мясистые";

не стоит брать наименьшее сито для мясорубки - текстура будет подчеркивать вкус блюда;

варите аджику в посуде с толстыми стенками - тогда она не пригорит;

если добавляете яблоки, выбирайте только кислые - это не только влияет на вкус, но и на консистенцию, ведь сладкие яблоки несколько хуже развариваются;

всегда добавляйте соль до чеснока и перца, иначе вкус соли не будет ощущаться;

не пренебрегайте сахаром, он помогает сбалансировать вкус;

если аджика слишком жидкая, увеличьте время варки;

хотя в аджику часто добавляются разнообразные специи и приправы, использовать их следует с осторожностью, особенно острые, чтобы не перебить вкус помидоров и не испортить блюдо;

чтобы попробовать аджику по вкусу в процессе приготовления, лучше каждый раз брать новую ложку и не перемешивать ею пасту, чтобы предотвратить попадание слюны, что может привести к развитию микроорганизмов в пасте.

Помните, что вкусовые предпочтения отличаются, паста, которая будет для кого-то недостаточно острой, кому-то будет казаться жгучей. Поэтому всегда лучше добавить поменьше приправ, а затем регулировать вкус в соответствии со своими пожеланиями.