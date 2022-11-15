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Как правильно хранить сушеные яблоки и груши: не будет жучков и вкус останется насыщенным

Фото: Как хранить сушеные яблоки, груши и сухофрукты (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Сушка фруктов является одним из популярных способов заготовки на зиму. Обычно засушивают яблоки, груши, из винограда делают изюм, еще хранят курагу. Но частая проблема - в сушке заводятся жучки и мошки или же фрукты теряют свой аромат и насыщенный вкус.

Как правильно хранить сушеные яблоки и груши, а также другие сухофрукты - читайте ниже.

Самое важное правило - фрукты должны быть тщательно высушены. Если вы сушите их на солнце - обязательно накрывайте салфеткой или марлей. А перед сушкой проверяйте тщательно плоды, чтобы не было порчи.

Хранить сушеные фрукты нужно в темном месте. Также место хранения должно быть сухим и хорошо проветриваться. Температура помещения не должна быть очень низкой или высокой (в идеале от +5 до +10 градусов).

Сушеные фрукты нужно хранить отдельно от других продуктов и желательно не смешивать их между собой. То есть, яблоки отдельно, груши отдельно, изюм отдельно.

Сушеные продукты имеют свойство впитывать запах других продуктов, поэтому "соседство" с чем-то пахнущим - испортит ваши фрукты.

В чем хранить сушеные фрукты

Категорически для этих целей не подходят полиэтиленовые пакеты или пластиковая тара - кислород будет перекрыт и фрукты начнут плесневеть.

Для хранения можно выбрать мешочки из плотной натуральной ткани, герметичные коробки из картона, деревянные ящики. В любую коробку на дно положите пергаментную бумагу. А мешочек нужно выстирать предварительно хозяйственном мылом и без полоскания - запах этого мыла отпугнет вредителей надолго.

Можно использовать также стеклянную тару с крышкой. Простерилизуйте банку, насыпьте сушку и закройте капроновой крышкой.

Регулярно проверяйте сушку, так как из-за избытка влаги или от нехватки кислорода фрукты могут испортиться, а еще такое лакомство любят сахарные клещи, жучки, моль.

Если вы вдруг заметили вредителя, не спешите все сразу выбрасывать. Переберите сушку, уберите испорченные кусочки, а все остальное поставьте в духовку на 70 градусов на час.

Хранить сушеные яблоки и груши можно долго - до 3 лет.

Как хранить другие сухофрукты

Изюм, финики, сушеные ягоды, курагу можно в температуре до +15 градусов. Место должно быть сухое, темное. Не ставьте их в шкаф на кухне - рядом с источником тепла. Нагревание приведет к быстрой порче продукта.

У каждого вида ягод должна быть своя отдельная и герметичная емкость - баночка, коробка или мешочек. Ягоды можно хранить еще в керамических емкостях.

Если вы купили ягоды на рынке, то сначала их промойте, а потом тщательно просушите. Это позволит вам избежать плесени.

Периодически перебирайте ягоды, чтобы не допустить порчи продукта. Изюм, курагу и другие ягоды можно заморозить на некоторое время, а потом еще раз тщательно просушить.

В мешочки с ягодами можно добавить немного сухой мяты - она удалит лишнюю влагу и не допустит плесени.

Еще в шкаф, где вы храните сушеные ягоды, можно поставить стаканчик с солью - она убережет ваши запасы от порчи.

Ягоды можно хранить не более 12-18 месяцев.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно нужно хранить картофель в квартире.

А еще рассказывали о том, как выбрать качественный рис и проверить крупу на подделку.

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