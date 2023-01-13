Как правильно загадать желания на Старый Новый год: обязательно сбудутся

Как правильно сформулировать желание

Самое важное - ваше желание должно быть абсолютно реальное. Нет смысла загадывать то, у чего сбыться нет практически никаких шансов.

Проговорите желание так, как будто оно уже сбылось или сбывается прямо сейчас, в данный момент.

Не используйте в формулировке частицы "не". Вместо "не хочу болеть" - "хочу выздороветь".

Если вы хотите что-то конкретное, то опишите все характеристики своего предмета и как вы его используете. Иначе вместо настоящего автомобиля можете получить красивую модельку машины для книжной полочки.

Не загадывайте желания, которые напрямую касаются других людей или могут повлиять на их судьбу.

Для лучшего результата, постарайтесь визуализировать свое желание - найдите подходящее изображение и установите его на видном месте. Это может быть дом вашей мечты, место, где вы хотели бы жить, машина определенной марки, полный кошелек денег.

Как провести обряд

Ближе к полуночи напишите свое желание на листке и приложите к нему изображение своей мечты. Ровно в полночь в полной тишине и темноте сядьте у окна и произнесите свое желание - мысленно или вслух.

Далее скажите фразу: "Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится".

Потом уберите листки и изображение в укромное место. Периодически доставайте и обновляйте свой фокус на желании. Для этого можно использовать энергетически сильные даты.

На Старый Новый год можно загадать желание и более простым способом: напишите ваше желание на листке бумаги, сожгите его около полуночи и бросьте пепел в бокал с шампанскими. Выпить бокал с пеплом нужно за одну минуту - пока бьют куранты.