RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно загадать желание на Рождество, чтобы оно точно сбылось

Как правильно загадать желание на Рождество (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рождественская ночь считается магической. Именно с 6 на 7 января нужно загадывать самые заветные желания, чтобы они сбылись. Важно сделать это правильно, чтобы шансы на успех были высокие.

Как правильно загадывать желание на Рождество - читайте в материале ниже.

В темноте

Желание нужно загадывать в абсолютной темноте. Можно отправиться на улицу ночью и выбрать место, где нет света от домов или фонарей. А еще можно загадывать желание в темной комнате возле окна. Самое оптимальное время - с 1 до 4 часов ночи.

В тишине

Во время ритуала не должно быть посторонних звуков, музыки и телевизора. Желательно, чтобы вам никто не мешал и не нарушал ваш процесс.

Как загадывать желание

Вам нужно посмотреть в окно и мысленно нарисовать то, о чем вы мечтаете. После этого закрыть глаза правой рукой и параллельно называть вслух еще раз все свои желания. Потом ладонь нужно сбросить с лица в сторону неба - так вы отправите посыл во Вселенную.

Для закрепления результата нужно после ритуала зажечь красную свечу и еще раз вслух коротко повторить свое желание.

Как правильно формулировать желание

Свое желание нужно сформулировать заранее. Старайтесь не загадывать какие-то меркантильные вещи, особенно, если вы ничего не делали для их достижения.

Если вы трудитесь и много работаете, чтобы выполнить свою мечту, аккуратно сформулируйте то, чего хотите достичь.

Говорите о своем желании так, как будто оно уже начало исполняться или совсем скоро исполнится. И не забудьте поблагодарить за его исполнение.

Загадывать желание можно только о том, что касается лично вас. Если для ваших близких и родных - это могут быть мечты о выздоровлении. Категорически нельзя загадывать что-то о других людях, особенно, если это желание направлено на управление чужой судьбой.

Нельзя загадывать желания со злым умыслом, с местью кому-нибудь. Такие желания не сбудутся, и вы на себя навлечете неприятности.

Кстати, ранее мы писали о том, когда и как гадают на Рождество.

А еще рассказывали о том, что обязательно должно быть на столе в Святвечер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождествомагия