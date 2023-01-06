Как правильно загадать желание на Рождество, чтобы оно точно сбылось

В темноте

Желание нужно загадывать в абсолютной темноте. Можно отправиться на улицу ночью и выбрать место, где нет света от домов или фонарей. А еще можно загадывать желание в темной комнате возле окна. Самое оптимальное время - с 1 до 4 часов ночи.

В тишине

Во время ритуала не должно быть посторонних звуков, музыки и телевизора. Желательно, чтобы вам никто не мешал и не нарушал ваш процесс.

Как загадывать желание

Вам нужно посмотреть в окно и мысленно нарисовать то, о чем вы мечтаете. После этого закрыть глаза правой рукой и параллельно называть вслух еще раз все свои желания. Потом ладонь нужно сбросить с лица в сторону неба - так вы отправите посыл во Вселенную.

Для закрепления результата нужно после ритуала зажечь красную свечу и еще раз вслух коротко повторить свое желание.

Как правильно формулировать желание

Свое желание нужно сформулировать заранее. Старайтесь не загадывать какие-то меркантильные вещи, особенно, если вы ничего не делали для их достижения.

Если вы трудитесь и много работаете, чтобы выполнить свою мечту, аккуратно сформулируйте то, чего хотите достичь.

Говорите о своем желании так, как будто оно уже начало исполняться или совсем скоро исполнится. И не забудьте поблагодарить за его исполнение.

Загадывать желание можно только о том, что касается лично вас. Если для ваших близких и родных - это могут быть мечты о выздоровлении. Категорически нельзя загадывать что-то о других людях, особенно, если это желание направлено на управление чужой судьбой.

Нельзя загадывать желания со злым умыслом, с местью кому-нибудь. Такие желания не сбудутся, и вы на себя навлечете неприятности.