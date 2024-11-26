Как правильно просить благословения: что непременно следует сделать

Как получают благословение

Благословение считается священнодействием. Совершить его могут священники, которые через Таинство священства (рукоположение) получили благодать Святого Духа, чтобы служить христианской церкви и людям.

На Литургии

Всякий раз, когда совершается Божественная литургия, все верующие, присутствующие на ней, получают благословение от священника. Это происходит тогда, когда последний осеняет прихожан крестным знамением.

Благословляя, священник складывает пальцы особым образом: они образуют буквы "ИС ХС", что означает Иисус Христос. Это символизирует, что через священника человек получает благословение от Самого Господа Иисус Христос.

Поэтому благословение священнослужителя следует принимать с должным уважением.

Попросить у священника

Существует также возможность лично просить благословения у священника, даже вне храма. Для этого необходимо подойти к священнослужителю и сложить руки крестом (правая рука на левой, ладонями вверх) и произнести "Благословите, отче!".

Со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа" или "Бог благословит" священник накладывает крестное знамение, положив свою правую руку на ладони верующего.

Также священник может благословить на расстоянии или наложить крестный знак, положив ладонь на склоненную голову прихожанина.

Что нужно сделать во время благословения

При благословении от священника важно соблюдать определенные обычаи. В момент благословения священными предметами (крестом, Евангелием, иконой или чашей) следует перекреститься и совершить поясной поклон.

Когда священник произносит слова всеобщего благословения "Мир всем", а также благословляет свечами или рукой, нужно совершить поясной поклон без крестного знамения.

Также важно помнить, что во время благословения священником по личной просьбе человек должен подать свои руки крестом и четко попросить благословения.

Что нельзя делать для благословения

Не следует креститься перед получением благословения от священника. Кроме того, не следует подходить по благословению во время выполнения священником особых богослужебных действий, таких как причащение, кадение храма или помазание маслом.

Однако по окончании исповеди или в конце литургии, во время целования Креста, можно просить благословения.