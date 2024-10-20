Как правильно стирать, сушить и хранить шерстяные одеяла: секреты экспертов

Что нужно для стирки шерстяных одеял

Прежде чем начать стирку, убедитесь, что у вас есть все необходимые средства:

мягкая щетка с натуральной щетиной,

деликатное или специальное средство для шерсти,

стиральная машина с режимом для шерстяных вещей,

сушилка или сушильная решетка,

большое полотенце для удаления лишней влаги,

утюг (при необходимости).

Не забудьте проверить этикетку на одеяле - некоторые одеяла предназначены только для химчистки. Если ваше одеяло принадлежит к таковым, лучше обратиться к специалистам, чтобы не повредить его.

Как стирать шерстяное одеяло

Убедившись, что ваше одеяло подходит для стирки в машинке, можете приступать. Сначала встряхните одеяло, чтобы удалить пыль и мелкий мусор. Затем аккуратно протрите ее мягкой щеткой, двигая в одном направлении, чтобы не повредить волокна.

Если на одеяле есть пятна, их следует предварительно обработать холодной водой и мягким моющим средством, осторожно протирая чистым полотенцем. Далее налейте в машинку холодную воду, добавьте шерстное средство и оставьте одеяло замачиваться на 15-30 минут.

Выберите деликатный режим стирки и убедитесь, что температура воды остается холодной, чтобы шерсть не села.

Шерстяные одеяла требуют определенных требований при стирке (фото: Freepik.com)

Как вывести пятна из шерстяного одеяла

Шерсть естественно отталкивает жидкости благодаря своему восковому покрытию, поэтому пятна не проникают глубоко в ткань. Если что-то пролилось на одеяло, не медлите - быстро промокните пятно бумажным полотенцем или мягкой тканью.

Ни в коем случае не трите пятно, поскольку это может усугубить ситуацию. Лучше всего обрабатывать пятна раствором холодной воды и деликатного шерстного средства.

Для стойких пятен можно использовать смесь содовой воды и белого уксуса - это поможет удалить загрязнение, не повредив шерстяные волокна.

Как правильно сушить шерстяное одеяло

После стирки важно правильно высушить шерстяное одеяло, чтобы не испортить его форму и текстуру.

Если одеяло не имеет особых инструкций для сушки, разложите большое сухое полотенце на столе или полу, а сверху положите влажное одеяло. Аккуратно сверните одеяло в полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу, но избегайте скручивания или отжима, чтобы не повредить ткань.

Легкие шерстяные одеяла можно сушить на сушилке, избегая прямых солнечных лучей, которые могут привести к выцветанию. Для более тяжелых одеял может потребоваться использование сушильной машины на холодном режиме.

Не забывайте добавить шерстяные шарики, если хотите ускорить процесс сушки.

Стирать шерстяные одеяла нужно примерно 1-2 раза в год (фото: Freepik.com)

Как часто стирать шерстяное одеяло

Частота стирки шерстяных одеял зависит от того, как часто вы их используете. Если одеяло выполняет преимущественно декоративную функцию, его можно стирать реже, например раз в год.

Однако если вы регулярно укутываетесь в одеяло, следует стирать его каждые несколько месяцев. Между стирками можно освежать одеяло, обрабатывая отдельные участки по необходимости, например, если на нем появятся пятна или пыль.

Как правильно хранить шерстяное одеяло

Правильное хранение шерстяного одеяла поможет защитить его от влаги и вредителей. Прежде чем класть одеяло на хранение, убедитесь, что оно полностью чистое и сухое.

Лучше всего хранить шерстяные изделия в герметичной упаковке во избежание проникновения моли или других насекомых. Добавьте к упаковке кусочки кедрового дерева - они не только защитят одеяло от вредителей, но и придадут ему приятный аромат.