Как правильно подготовить виноград к зимовке: пошаговая инструкция

Обрезка винограда: ключ к здоровью и урожайности

Обрезка винограда - это важный этап осенней подготовки, позволяющий сформировать сильные побеги для следующего сезона. Проводить обрезку рекомендуется осенью, когда температура воздуха снижается до нуля, но еще нет сильных морозов.

Основной урожай формируется на двухлетних побегах, поэтому важно удалить до 80-85% прироста, оставляя всего два-четыре рукава на каждом взрослом кусте. Важно также сохранить до сотни здоровых глазков, чтобы обеспечить оптимальное количество плодов в будущем.

Обрезка помогает направить энергию куста на формирование крупных и сочных гроздей, а также способствует здоровью растения. После обрезки виноград обязательно следует обработать, чтобы предотвратить возможные заболевания.

Обрезка винограда осенью - обязательная процедура (фото: Freepik.com)

Как обработать виноград от вредителей и болезней

После завершения обрезки виноград нуждается в обработке специальными средствами для защиты от болезней и вредителей. Лучшее время для обработки - осень, после того, как опадают листья.

Для этого используется раствор медного купороса, который помогает уничтожить грибковые заболевания и предотвращать повреждение от насекомых. Для взрослых кустов используют 3-5% раствор, а для молодых саженцев - 1%.

Важно не забыть обработать не только лозу, но и землю вокруг куста, поскольку там тоже могут находиться вредители. Возделывание помогает винограду "уйти в зиму" здоровым, что является важным условием для успешного весеннего пробуждения.

Подкормка и полив винограда осенью

После периода вегетации растение нуждается в пополнении запасов питательных веществ. С начала сентября виноград подпитывают калийно-фосфорными удобрениями, способствующими укреплению побегов и формированию плодовых почек на следующий год.

Кроме того, в осенний период рекомендуется производить полив, особенно если осень была сухой. Поливают после обрезки, но до наступления морозов: на легких почвах нужно до 50 литров воды на куст, а на суглинках - около 25 литров.

Это поможет растению лучше перенести зимние холода, поскольку увлажненная почва снижает риск повреждения корневой системы морозами.

Если осень - без дождей, то требуется полив (фото: Freepik.com)

Как правильно укрыть виноград на зиму

Укрытие винограда на зиму - это решающий этап подготовки, от которого зависит, переживет ли лоза холода.

Выделяют три основных метода укрытия: окучивание, частичное укрытие и полное укрытие.

Окучивание лучше подходит для молодых саженцев первого года жизни или для взрослых кустов в регионах с мягкими зимами.

Частичное укрытие предполагает защиту только нижней части куста, оставляя верхние побеги открытыми.

Полное укрытие бывает двух видов - влажное и сухое, причем сухое укрытие является наиболее надежным, но и трудоемким. Выбор метода зависит от региона, сорта винограда и погодных условий.