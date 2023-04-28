Как правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистов

Вертикали

Это одна из самых эффективных и универсальных методик. С помощью нее можно зрительно убрать несколько сантиметров в объеме, удлинить рост. Главное преимущество вертикальных дизайнов в том, что они подходят всем типам фигуры.

Самый простой и эффективный способ создать правильные вертикали - надеть верхнюю одежду, которая контрастная с нижним слоем.

Инфографика: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Соотношение аксессуарной группы к фигуре

Обладательницам фигуры plus size важно избегать маленьких сумок, тонких ремней, мелких аксессуаров и обуви с тонкими ремешками. На их фоне фигура будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Инфографика: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Открытые запястья и лодыжки

Открывая запястья и лодыжки, вы делаете фигуру более хрупкой.

Отказ от тонких тканей и обтягивающих силуэтов.