Как избавиться от неприятного запаха из туалета: 11 простых способов

Почистить вытяжку

Запах в ванной комнате может оставаться стойким даже после глубокой уборки, и причиной этого может быть неправильная вентиляция в ванной.

Ведь вентиляция должна обеспечить циркуляцию воздуха и помогать удалять неприятные запахи. Однако, если не чистить фильтры регулярно, на них накапливается пыль, препятствующая работе устройства.

Поставить коробочку с содой на бачок

Пищевая сода быстро растворяется, дезодорирует, а ее абразивные свойства помогают легко избавиться от пятен и жира.

Если вы поставите чашку соды на полку или над смывным бачком, постепенно заметите, как она нейтрализует запах в ванной комнате. Действия соды хватит на месяц, после чего придется ее заменить.

Помыть унитаз с уксусом

Белый уксус не только устраняет запах в ванной комнате, но может устранить минеральные отложения в туалете и канализации. Также уксусом можно прочистить фильтры кранов, что делает его одним из трех лучших ингредиентов для ведения домашнего хозяйства.

Залить в бачок моющее средство

Чтобы дезодорировать бачок, советуют влить в него несколько столовых ложек жидкого мыла, полстакана белого уксуса или полстакана пищевой соды. Впрочем, лучше сначала смешать ингредиенты смеси в отдельной миске.

Очистить унитаз с содой

Если использовать соду для очистки унитаза, она может удалить сложные пятна. Кроме этого, она натуральна и нетоксична, ее можно использовать для удаления грязи с плитки на полу и стенах.

Почистить унитаз с уксусом и солью

Для более эффективной очистки унитаза от запаха, советуют сделать пасту из уксуса и соли. Для этого эти ингредиенты следует смешать в пропорции 4:1, затем тщательно натереть поверхности. Перед тем, как смывать средство, подождите, чтобы уксус подействовал.

Добавить несколько капель лимона

Лимон обладает кислотными свойствами и приятным запахом, что обеспечивает комплексную очистку.

Этот чудодейственный ингредиент, обычно появляющийся на кухне с началом прохладного сезона, может устранить неприятный запах в ванной комнате. Просто разрежьте лимон пополам, выжмите сок и сбрызните жидкостью унитаз.

Использовать эфирное масло

Простым решением для быстрой маскировки запаха является использование эфирных масел. Аромат этих масел держится в ванной комнате дольше любого освежителя воздуха.

Поэтому используйте диффузор или просто разложите ватные шарики, смоченные в эфирных маслах, чтобы сделать туалет и ванную ароматными. Лучше выбирать сильно дезинфицирующие эфирные масла, такие как лемонграсс, чайное дерево, эвкалипт, чабрец или мята перечная.

Эти эфирные масла можно добавить в домашний уксусный, лимонный или содовый спрей, чтобы замаскировать запах моющих средств.

Поставить ароматические свечи

Есть много органических и нетоксичных свечей для использования в ванных комнатах. Кроме того, что они создают успокаивающую атмосферу, ароматические свечи могут мгновенно замаскировать запах в ванной комнате и вывести вас из неудобных ситуаций перед гостями.

Поставить растения

Одной из основных причин неприятного запаха из туалета повышенная влажность в помещении. Кроме влагопоглощающих веществ, вы также можете разместить в туалете папоротник и лилии. Они являются естественным и хорошим способом избавиться от запаха в туалете.

Положить уголь

Древесный уголь является отличным осушителем воздуха, устраняя таким образом одну из причин неприятного запаха в туалете. Он поглощает влагу, а также содержащиеся в воздухе вредные химические вещества.

Чтобы повторно использовать уголь как средство для устранения запахов, просушите его под солнечными лучами.