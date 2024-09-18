Как вернуть доступ к Google-аккаунту, если вы забыли пароль или он был взломан: эффективные способы

Как восстановить аккаунт Google, если вы забыли свой адрес электронной почты

Перейдите на страницу Google "Найти мой адрес электронной почты"

Если вы не можете вспомнить свой адрес электронной почты, перейдите на страницу "Find My Email". Здесь вы начнете процесс восстановления учетной записи, если не можете вспомнить свой адрес электронной почты.

Введите свой резервный адрес электронной почты или номер телефона

Затем вы увидите текстовое поле, в котором вам необходимо ввести резервный адрес электронной почты или номер телефона. После ввода номера телефона или адреса электронной почты нажмите кнопку "Далее".

Введите свой резервный адрес электронной почты Google (фото: Business Insider)

Введите свое имя и фамилию

Далее вас попросят указать имя и фамилию. Введите их в соответствующие текстовые поля и нажмите "Далее".

Отправьте проверочный код

Google необходимо будет отправить код подтверждения на резервный адрес электронной почты или номер телефона, нажмите "Отправить".

Введите проверочный код

Если вы использовали резервный адрес электронной почты, проверьте его почтовый ящик на наличие кода подтверждения, а если это телефон, проверьте сообщения. После получения кода введите его в текстовое поле и нажмите "Далее".

Выберите аккаунт

Вы увидите список ваших учетных записей, связанных с резервным адресом электронной почты или номером телефона. Если вы видите аккаунт, который хотите восстановить, щелкните по нему, чтобы выбрать.

Введите свой пароль

Поскольку вы помните пароль, введите его в текстовое поле и нажмите "Далее". Вам необходимо подтвердить, что именно вы получаете доступ к учетной записи, если вы включили двухэтапную проверку.

Как восстановить аккаунт Google, если вы забыли пароль

Иногда вы можете вспомнить адрес электронной почты, но не пароль. Вы все равно можете восстановить свою учетную запись, выполнив следующие шаги для сброса пароля.

Чтобы этот метод сработал, вам понадобится ваш адрес электронной почты. Если вы можете его вспомнить, начните с инструкций выше, и когда дойдете до шага, где вы вводите свой пароль, нажмите "Забыли пароль".

Перейдите на страницу восстановления аккаунта Google

Первый шаг к сбросу пароля вашей учетной записи Google - перейти на страницу восстановления учетной записи в вашем браузере.

Введите свой адрес электронной почты

Введите адрес электронной почты вашей учетной записи Google и нажмите "Далее".

Убедитесь, что у вас по-прежнему есть доступ к аккаунту Gmail, связанный с учетной записью, которую вы пытаетесь восстановить, и вы можете открыть почтовый ящик.

Введите последний пароль, который вы помните

Затем Google попросит вас ввести последний пароль, который вы помните. Если у вас есть смутное представление о том, что это, введите его в текстовое поле и нажмите "Далее".

Затем Google отправит запрос на ваше зарегистрированное устройство, попросив вас подтвердить, что это вы. Откройте его и нажмите "Да, это я".

Затем вам придется подождать некоторое время, пока Google подтвердит вашу личность, а затем отправит вам на электронную почту ссылку для сброса пароля.

Нажмите "Попробовать другой способ"

Находясь на странице восстановления учетной записи, нажмите "Попробовать другой способ", чтобы Google отправил запрос на ваш телефон для проверки вашей личности. Откройте запрос на телефоне и нажмите "Да, это я".

Google проверит, являетесь ли вы тем, за кого себя выдаете, и через некоторое время отправит вам ссылку для сброса пароля.

Если вы не зарегистрировали устройство для получения подсказок от Google, попробуйте следующий способ.

Нажмите "Попробовать другой способ" (фото: Business Insider​​​​​​​)

Нажмите "Попробовать другой способ" еще раз

Если у вас есть возможность проверить код на телефоне, нажмите "Попробовать другой способ" еще раз.

Затем Google спросит вас, следует ли отправить код подтверждения на ваш зарегистрированный номер телефона. Нажмите "Отправить".

Извлеките код из сообщений, введите его в текстовое поле и нажмите "Далее". Подождите, пока Google отправит вам на электронную почту ссылку для сброса пароля.

Но если у вас нет зарегистрированного номера, есть еще один способ, который вы можете попробовать.

Нажмите "Попробовать другой способ" в последний раз

Если у вас нет зарегистрированного номера телефона или вы не включили двухэтапную аутентификацию, нажмите "Попробовать другой способ еще раз".

Затем Google потребуется 72 часа, чтобы проверить вашу личность, а после этого, если все пройдет успешно, отправит вам ссылку для сброса пароля.

Как восстановить учетную запись Google, если ваш аккаунт был взломан

Если вы не можете войти в свою учетную запись Google - например, если вы пытаетесь попасть и обнаруживаете, что кто-то изменил ваш пароль или номер телефона для восстановления, или удалил вашу учетную запись, - вы также можете воспользоваться страницей восстановления учетной записи Google.

Просто ответьте на вопросы как можно подробнее и следуйте подсказкам.