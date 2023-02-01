Как помыть голову, если закончился шампунь: 5 натуральных заменителей

Чем можно заменить шампунь

По словам косметолога, если закончился шампунь, то это прекрасная возможность испытать простые и доступные средства для мытья головы и убедиться в их эффективности.

Эксперт говорит, что для здоровых и сильных волос совсем не обязательны дорогие средства по уходу. Все необходимое можно найти практически у каждого дома.

В общем понадобятся такие натуральные продукты для мытья волос:

Порошок горчицы - это отличный вариант для жирных волос или после наложения масляной маски. Также он способствует росту волос;

Мука - не будет пересушивать волосы. Из всех разновидностей лучше остановить свой выбор на ржаной муке, цельнозерновой или грубом помоле. В муку можно добавить порошок из горчицы. Только нельзя использовать обычную пшеничную муку. Из-за высокого содержания в нем клейковины волосы будут очень сложно хорошо промыть;

Яичный желток - отличное средство против перхоти. Перед применением лучше удалить пленку из желтка. Отлично подходит для жирных волос;

Глина - питает кожу головы, удаляя лишний жир. Из глины получаются отличные маски для волос. В конце нужно промыть волосы лимоном водой;

Сода - подходит для жирных волос, но не так полезна, как ржаная мука и глина.

Косметолог добавила, что все продукты нужно подготовить непосредственно перед мытьем волос, для лучшего эффекта можно чередовать их.

Как выбрать безопасный шампунь

При выборе шампуня следует обратить внимание на то, чтобы в составе не было вредных сульфатов. Сейчас много безопасных заменителей сульфатам, которые отличаются более мягким воздействием на волосы и кожу головы - Lauryl Glicoside, Sapindus Mukorossi Fruit Extract, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco Sulfate.

Также можно также ориентироваться на внешний вид шампуня для волос. Натуральные моющие средства для волос имеют более текучую консистенцию, не отличаются сильным ароматом или ярким цветом, при контакте с водой дают нежную легкую пену.