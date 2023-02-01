Как помыть голову, если закончился шампунь: 5 натуральных заменителей

Каждая девушка хоть раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда шампуня под рукой не оказывается, а голову помыть нужно. Конечно, магазинный сухой шампунь - идеальный вариант в таком случае, но если его нет, то помогут простые способы.
Об этом рассказала киевский косметолог Оксана Марченко, пишут Факты.
По словам косметолога, если закончился шампунь, то это прекрасная возможность испытать простые и доступные средства для мытья головы и убедиться в их эффективности.
Эксперт говорит, что для здоровых и сильных волос совсем не обязательны дорогие средства по уходу. Все необходимое можно найти практически у каждого дома.
В общем понадобятся такие натуральные продукты для мытья волос:
Косметолог добавила, что все продукты нужно подготовить непосредственно перед мытьем волос, для лучшего эффекта можно чередовать их.
При выборе шампуня следует обратить внимание на то, чтобы в составе не было вредных сульфатов. Сейчас много безопасных заменителей сульфатам, которые отличаются более мягким воздействием на волосы и кожу головы - Lauryl Glicoside, Sapindus Mukorossi Fruit Extract, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco Sulfate.
Также можно также ориентироваться на внешний вид шампуня для волос. Натуральные моющие средства для волос имеют более текучую консистенцию, не отличаются сильным ароматом или ярким цветом, при контакте с водой дают нежную легкую пену.
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