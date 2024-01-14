Как умирала Елизавета II: раскрыта правда о последних минутах жизни королевы

Эдвард Янг, личный секретарь Елизаветы II, находившийся рядом с королевой в день ее смерти (8 сентября 2022 года в Балморале), описал последние минуты ее жизни. Кроме того, появились новые подробности, которые раскрывают больше информации об этой дате.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), все это было описано в записке Янга, оказавшейся в распоряжении издания Daily Mail .

Как умирала королева

Янг описывал смерть Елизаветы II с большой грустью. Впрочем, он рассказал, что королева не страдала.

"Очень мирно. Во сне. Без прощания. Пожилой возраст. Она не понимала, что происходит. Никакой боли", - писал секретарь королевы.

Эта записка - часть обширного отчета о смерти Елизаветы II, в котором описана ее "храбрость, усердие и преданность". Также там идет речь о последних минутах и часах жизни королевы. Этот отчет станет частью биографии Карла III.

Впрочем, это не вся информация, которую удалось узнать. В биографии короля, которую еще не обнародовали официально, говорится, что у кровати Елизаветы II нашли красную коробку с бумагами. В ней было два письма от королевы к сыну и секретарю.

Издание отмечает, что содержимое писем вряд ли будет обнародовано. Но их наличие все равно может свидетельствовать о том, что королева знала, что скоро умрет.

До 95 лет королева ездила верхом и любила прогулки (фото: Getty Images)

Что известно о последних минутах до и после смерти королевы

Кроме этого, изданию удалось узнать о событиях, предшествовавших или происходивших после того, как не стало Елизаветы II:

смерть королевы была внезапной, ее сын Чарльз срочно вылетел вертолетом в Балморал и поспешно читал план "Лондонский мост", в котором были описаны действия Королевства на этот случай

Елизавета II успела провести час наедине с сыном и его женой (Карлом III и Камиллой)

незадолго до смерти королевы Чарльз звонил по телефону сыновьям Гарри и Уильяму, чтобы те скорее прибыли в Балморал, потому что думал, что его мать проживет еще несколько дней, а не умрет так быстро.