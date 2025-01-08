Как улучшить фото на iPhone: 7 топовых приложений для камеры и редактирования

Halide Mark II - Pro Camera

Halide Mark II - Pro Camera, вероятно, является самым популярным приложением для тех, кто серьезно занимается мобильной фотографией. Оно включает все передовые настройки, которые вы ожидаете от профессиональной камеры, такие как регулировка скорости затвора, ISO и баланса белого.

Однако Halide - это не просто камера с ручными настройками. Приложение обладает уникальными функциями, которые улучшают фотографии с использованием искусственного интеллекта и других технологий.

Например, пользователи iPhone XR и iPhone SE (2-го поколения) могут снимать портретные фото животных и объектов, даже если у устройства нет двух задних камер.

Вы также можете снимать высококачественные RAW-фотографии, проверять гистограммы и метаданные, точно настраивать фокус с помощью фокусировки с подсветкой, экспортировать карту глубины изображений, устанавливать ярлыки Siri и многое другое.

Вы можете бесплатно попробовать Halide Mark II - Pro Camera в App Store. Приложение требует годовой подписки за 19,99 долларов или пожизненной лицензии за 59,99 долларов после 7-дневного пробного периода.

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Pro Camera от Moment

Pro Camera от Moment - это отличное приложение для пользователей, которые хотят иметь полный контроль над тем, как они делают фотографии на своем iPhone. Оно предлагает полные ручные настройки с регулировкой экспозиции и ISO, поддержкой RAW, ручным фокусом, медленным затвором и даже 4K таймлапсами.

Интересно, что Pro Camera работает не только для фотографий, но и предлагает те же ручные настройки для съемки видео на iPhone.

Пользователи могут легко переключаться между различными разрешениями, частотами кадров и цветовыми профилями - включая LOG на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Также поддерживаются различные битрейты и анеморфные объективы.

Вы можете купить Pro Camera от Moment за 8,99 долларов в App Store. Некоторые дополнительные функции можно разблокировать через покупки в приложении.

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Photon

Photon предоставляет все необходимые настройки для создания мощных профессиональных фотографий. Разработанное создателями популярного Camera+, Photon имеет несколько вариантов для ручной настройки и управления камерой iPhone перед съемкой. Пользователи могут точно настроить фокус, экспозицию (с настройками скорости затвора и ISO) и баланс белого.

Для того, чтобы ваши фотографии были идеальными, Photon предлагает продвинутые инструменты, такие как Focus Peaking, который подчеркивает точку фокусировки объектива. Приложение также поддерживает различные форматы фото, такие как HEIF, JPEG, ProRAW и RAW.

Для владельцев iPhone 14 Pro приложение позволяет легко выбирать между 12-мегапиксельными и 48-мегапиксельными фотографиями при использовании основного широкоугольного объектива.

Photon доступен в App Store и требует iPhone с iOS 16 или более поздней версии. Вы можете скачать его бесплатно, но ручные настройки доступны только при подписке за 3,99 долларов в месяц или 19,99 долларов в год.

Photon (фото: 9to5Mac)

Darkroom

После того как вы сделали отличные фотографии с помощью вашего iPhone, вам понадобятся профессиональные инструменты для их редактирования - и для этого не нужно использовать компьютер. Darkroom доступно не только для iPhone, но и для iPad и Mac.

Одно из лучших качеств приложения - это чрезвычайная интуитивность и простота использования, даже если вы не профессиональный фотограф. Оно интегрировано с библиотекой фотографий iCloud, так что вам не нужно тратить время на выбор и импорт фотографий, которые вы хотите отредактировать.

С помощью Darkroom вы можете настроить яркость, контрастность, освещенность, тени, цветовую температуру и другие детали уже сделанных фотографий. Приложение также позволяет редактировать видео и даже Live Photos.

Кроме того, в нем есть редактор кривых, варианты добавления водяных знаков, расширенная поддержка RAW-фотографий и даже интеграция с приложением Halide.

Лучше всего то, что большинство функций Darkroom доступны бесплатно, и приложение можно скачать в App Store. Для разблокировки всех функций приложения существует подписка стоимостью 6,99 долларов в месяц.

Darkroom (фото: 9to5Mac)

Lightroom

Adobe Lightroom - это знаменитый фоторедактор, который используют многие профессионалы по всему миру, и, хотя он известен своей десктопной версией, Adobe также предлагает мобильную версию Lightroom для iOS.

Редактировать фотографии в Lightroom для iOS чрезвычайно легко, даже если они сделаны в RAW. Приложение включает опции для настройки освещенности, цветов, эффектов, деталей и многого другого.

Вы можете даже искажать фотографии, применять коррекцию объектива или использовать автоматический режим для установки лучших настроек для изображения. Также доступны различные цветовые профили и предустановки настроек.

Если вы подписаны на Adobe Creative Cloud, вы можете синхронизировать все между мобильной и десктопной версиями приложения - то есть начать редактировать фото на iPhone, а затем завершить на Mac или iPad.

Мобильная версия Lightroom доступна бесплатно в App Store, но максимальную пользу от приложения вы получите, став подписчиком Adobe Creative Cloud.

Lightroom (фото: 9to5Mac)

DoubleTake

Поскольку камера предназначена не только для фотографий, этот список был бы неполным без приложения для работы с видео. DoubleTake - это приложение, созданное той же компанией, что и FiLMiC Pro, которое предлагает новый способ записи видео на iPhone.

Иногда захват видео с одной камеры недостаточен, и именно поэтому DoubleTake предлагает простое, но умное решение. Если вам когда-либо приходилось записывать видео с двух разных ракурсов, чтобы создать более профессиональный контент, это приложение позволяет выбрать две камеры iPhone и снимать одновременно.

Вы можете выбрать между сверхширокоугольным, широкоугольным, телеобъективом и фронтальной камерой для создания многокамерного видео. Приложение также позволяет переключаться между 24, 25 и 30 кадрами в секунду. Никаких сложных настроек - все, что нужно, это открыть приложение, выбрать камеры и начать запись.

DoubleTake (фото: 9to5Mac)

Photomator

Photomator - это редактор изображений от разработчиков популярного приложения для иллюстраций Pixelmator, которое недавно было приобретено Apple. Тем не менееоно по-прежнему доступно в App Store и предлагает профессиональные инструменты для редактирования фотографий.

С помощью Photomator вы можете редактировать цвета, применять градиенты, изменять освещение, удалять объекты с помощью искусственного интеллекта и даже увеличивать разрешение изображений благодаря машинному обучению. Приложение также поддерживает более 750 форматов RAW, включая Apple ProRAW и Fujifilm RAW.

Photomator доступен в App Store, и вы можете попробовать его бесплатно. Пользователи могут выбрать подписку или приобрести пожизненную лицензию, которая обычно стоит 119,99 долларов. Приложение совместимо с iPhone, iPad и Mac.

Photomator (фото: 9to5Mac)