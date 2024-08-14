Как правильно и удобно хранить косметику: полезны лайфхаки, о которых мало кто знает

Макияж - это именно те вещи, которые всегда в беспорядке, потому что ими пользуются наспех. Но правильное хранение макияжа может продлить его срок службы и предотвратить потерю качества, а неправильно сохраненный мейк-ап может вызвать проблемы с кожей. Как просто и удобно создать порядок из макияжного хаоса?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку объяснений и советов на тему упрощения ухода за макияжем и организации его хранения.

Основные правила хранения макияжа

Макияж следует хранить при стабильной комнатной температуре от 15 до 20 градусов Цельсия. Важно держать макияж подальше от источников тепла, таких как отопительные трубы, радиаторы и солнечные подоконники. Также следите, чтобы ваш макияж не замерзал, потому что это может повредить его формулу.

Кроме правильного температурного режима, важны также чистота и организация при хранении макияжа. Убедитесь, что контейнеры с макияжем остаются чистыми и плотно закрытыми. Это предотвращает попадание грязи и бактерий в продукты.

Аккуратно организуя свой макияж, вы предотвращаете повреждение продуктов от трения или падения. К тому же организованная коллекция макияжа позволяет легче видеть, какие продукты у вас есть и какие, возможно, нужно заменить. Это помогает экономить деньги и избегать лишней траты денег.

Как хранить разные типы макияжа

Хранение жидкого макияжа. Жидкие макияжные продукты, такие как тональные основы, праймеры и жидкие подводки для глаз, должны быть должным образом запечатаны и храниться в вертикальном положении во избежание протекания.

Убедитесь, что крышки плотно закрыты, и регулярно проверяйте наличие трещин или повреждений. Если жидкий макияж изменяет текстуру или цвет, утилизируйте его.

Хранение пудрового мейкапа. Пудровые макияжные продукты, такие как пудры, румяна и тени для век, менее подвержены изменениям текстуры и состава. Однако они могут разбиться, если их уронить или подвергнуть сильным ударам.

Храните пудровый макияж в крепких, плотно закрытых контейнерах и избегайте ударов и сотрясений.

Когда макияж хорошо организован, это упрощает его использование и хранение, и экономит время и деньги (фото: Freepik.com)

Не совершайте таких ошибок при хранении макияжа

Слишком длительное хранение макияжа. Макияж имеет сроки годности, и со временем ингредиенты могут терять свою эффективность или даже портиться. Старый макияж может быть менее эффективным и даже вызывать проблемы с кожей.

Макияж имеет сроки годности, и со временем ингредиенты могут терять свою эффективность или даже портиться. Старый макияж может быть менее эффективным и даже вызывать проблемы с кожей. Хранение макияжа в ванной комнате. Знали ли вы, что хранение макияжа в ванной комнате является одной из самых распространенных ошибок? Влажная среда в ванной комнате может повлиять на качество макияжных продуктов и способствовать росту бактерий. Поэтому рекомендуется хранить макияж в прохладном и сухом месте, например в косметической сумочке в спальне.

Знали ли вы, что хранение макияжа в ванной комнате является одной из самых распространенных ошибок? Влажная среда в ванной комнате может повлиять на качество макияжных продуктов и способствовать росту бактерий. Поэтому рекомендуется хранить макияж в прохладном и сухом месте, например в косметической сумочке в спальне. Обмен макияжем с другими людьми. Хотя может быть обольстительно поделиться своей любимой помадой или тенями с друзьями, это может привести к распространению бактерий и инфекций. Важно сохранять свой макияж личным и не делиться им, чтобы защитить себя и других.

Хотя может быть обольстительно поделиться своей любимой помадой или тенями с друзьями, это может привести к распространению бактерий и инфекций. Важно сохранять свой макияж личным и не делиться им, чтобы защитить себя и других. Отсутствие регулярной очистки макияжных кистей. Кисти для макияжа являются питомником бактерий и могут вызвать проблемы с кожей, если их не чистить регулярно. Важно тщательно мыть кисти как минимум раз в неделю с мягким мылом и теплой водой.

Пример компактного хранения аксессуаров в вертикальном состоянии (фото: Freepik.com)

Полезные лайфхаки по хранению косметики

Сортируйте предметы по типу

Сортировка продуктов для губ, глаз, лиц и кистей в отдельные группы может мгновенно помочь оптимизировать ваше косметическое пространство. Определив место для каждой группы продуктов, вы сможете легко получить доступ к своим вещам и предотвратить беспорядок.

Приобретите прозрачные органайзеры

Прозрачные органайзеры позволяют видеть ваши продукты - в конце концов, если вы их видите, то чаще будете ими пользоваться, а если нет - вероятно, забудете о них. Стеклянные банки разных размеров отлично подходят для организации мелких предметов на туалетном столике и в ванной.

Сделайте метки на ящиках

Как знает каждый любитель косметики, ящики начинают казаться одинаковыми, когда у вас много продуктов для сортировки. Вот где помогают метки - создайте простые метки для продуктов для лица, глаз и губ. Или, если вам нравится сортировать продукты по бренду, можно создать новую метку для каждого ящика бренда.

Храните продукты слева направо

У вас есть стабильный макияжный распорядок? Разложите продукты в ящике слева направо и в порядке их использования для более быстрых утренних макияжных ритуалов.

Сохраняйте отдельные тени для век в лотках для льда

Если ваши единичные тени для век часто теряются, пора выделить для них отдельное место. Используйте лотки для льда: они подходят для всех форм и типов теней, от пудр, кремов, баночек и горшков до квадратных и ромбовидных.