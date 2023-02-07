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Как поддерживать "бесплатное тепло" в квартирах весь день: лайфхаки от электрика

Фото: как эффективно сохранять тепло в домах (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В холодную пору года и в условиях временных отключений электроэнергии из-за российских ракетных и дроновых ударов по энергообъектам Украины вопрос сохранения тепла в домах граждан остается непростой задачей. При этом использование некоторых уловок позволит согреться в квартирах, заодно снизив счета.

Об этом передает издание Express.

Холод в жилье не только создает дискомфорт, но также и нагрузку на организм, а также создает потенциальные проблемы, такие как сырость и плесень внутри дома, отмечает сертифицированный электрик одной из британских компаний Дэвид Милошев.

Специалист поделился некоторыми советами, как поддерживать тепло в помещениях. Первая рекомендация - об использовании жалюзи и занавесок на окнах, а также штор.

"Держите жалюзи и шторы открытыми в часы дня, когда солнце светит в ваши окна, и закройте их, когда оно начинает садиться", - говорит эксперт.

Он объясняет, что впуская солнечные лучи в свой дом, вы пользуетесь бесплатным солнечным теплом, а закрытие штор и жалюзи после этого помогает создать хороший изолирующий слой и позволяет сохранить тепло, аккумулированное в течение дня.

Лучше всего, чтобы шторы были толстые, так как они препятствуют утечке тепла, особенно если у вас сквозняки.

Как обращают внимание в B&Q, чем тяжелее занавес, тем лучше его изолирующий эффект. А шторы на подкладке обеспечивают еще большую теплоизоляцию.

Несмотря на то, что закрытые шторы помогут сохранить тепло и холод снаружи, также важно постараться обогреть дом, если это возможно. Кроме того, специалисты рекомендуют устранить все причины сквозняков в квартире. Как правило, чаще всего тянет из окон или из-под двери.

Так как из-за отопления зимой в помещении воздух часто становится сухим, электрик советует обратить внимание на влажность в помещениях.

"Некоторые простые способы повысить влажность включают в себя обильный полив комнатных растений, перенос белья для сушки в помещении и размещение мелких контейнеров с водой на нагревательных элементах, таких как радиаторы", - рассказал Милошев.

И еще один лайфхак - это постелить ковер на пол, что поможет сохранить тепло в квартире, и избежать переохлаждения ног.

Напомним, перед этим мы писали, какие ошибки не дают вам обогреть дом.

А также мы рассказывали, как украинский изобретатель отапливает дом с помощью солнца.

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