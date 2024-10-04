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Как поддержать ребенка во время возрастных кризисов: новый практический вебинар для родителей от Фонда Ахметова

Фото: новый практический вебинар для родителей от Фонда Ахметова (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Приглашаем приобщиться к вебинару "Особенности проявлений возрастных кризисов в жизни ребенка" в формате "Теплые встречи", который проводит Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Сиритство - Нет!". Мероприятие будет полезно как для биологических родителей, так и для приемных, а также для родителей-воспитателей, усыновителей, опекунов и патронатных воспитателей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Дата и время: 10 октября (четверг), 14:00–16:00, платформа Teams. Зарегистрируйтесь на встречу по ссылке.

Спикером вебинара выступит Наталья Гужева - тренер по вопросам социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Детские возрастные кризисы могут являться серьезным вызовом для родителей, но с правильным подходом и определенными знаниями это можно предупредить и спокойно пережить. Тренер предоставит профессиональные объяснения относительно основных этапов развития ребенка, кризисов взросления и задач родителей на каждом этапе. А также предложит советы по воспитанию и взаимодействию с ребенком в периоды возрастных кризисов.

В частности, будут рассмотрены следующие темы:

  • этапы развития ребенка;
  • возрастные кризисные периоды;
  • психосоциальное развитие человека от юности до поздней старости;
  • как не дать возрастному кризису перерасти в хронический стресс;
  • как поддержать ребенка в подростковом и юношеском возрасте

Подключайтесь к вебинару, чтобы узнать, как оказать поддержку ребенку в определенный возрастной период жизни.

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Ринат АхметовДети