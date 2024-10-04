Как поддержать ребенка во время возрастных кризисов: новый практический вебинар для родителей от Фонда Ахметова

Дата и время: 10 октября (четверг), 14:00–16:00, платформа Teams. Зарегистрируйтесь на встречу по ссылке.

Спикером вебинара выступит Наталья Гужева - тренер по вопросам социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Детские возрастные кризисы могут являться серьезным вызовом для родителей, но с правильным подходом и определенными знаниями это можно предупредить и спокойно пережить. Тренер предоставит профессиональные объяснения относительно основных этапов развития ребенка, кризисов взросления и задач родителей на каждом этапе. А также предложит советы по воспитанию и взаимодействию с ребенком в периоды возрастных кризисов.

В частности, будут рассмотрены следующие темы:

этапы развития ребенка;

возрастные кризисные периоды;

психосоциальное развитие человека от юности до поздней старости;

как не дать возрастному кризису перерасти в хронический стресс;

как поддержать ребенка в подростковом и юношеском возрасте

Подключайтесь к вебинару, чтобы узнать, как оказать поддержку ребенку в определенный возрастной период жизни.