Как проверить сливочное масло на содержание пальмового жира? Химик назвал легкий способ

Чем опасно пальмовое масло в продуктах

Продукты с добавлением пальмового масла долго сохраняются, держат форму благодаря тугой структуре и стоят недорого. Именно поэтому это вещество так популярно среди производителей.

Это масло не горит при обычных температурах. Но именно из-за тугоплавкости пальмовое масло представляет опасность для здоровья, если его постоянно употреблять.

Пальмовому маслу нужна температура выше 38 градусов, чтобы оно расплавилось. Попадая в желудок, при температуре 36,6 оно плохо переваривается и оседает на слизистых внутренних органов.

Также в пальмовом масле есть насыщенные жирные кислоты, употребление продуктов с его добавлением повышает их содержание в организме в пять раз. Это приводит к увеличению уровня холестерина, усиливает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому врачи советуют свести к минимуму употребление продуктов с содержанием пальмового масла.

Как проверить сливочное масло на содержание пальмового жира

Глеб Репич советует смотреть на цвет масла. Тот должен быть однородным и светло-желтым. Потом следует отрезать кусок продукта и залить его кипятком.

"Сначала нужно понюхать, потому что горячая вода испаряет те едкие вещества, которые содержались в масле и дает возможность оценить запах. А пахнуть оно должно молоком, сливками, а не химическими, техническими веществами", - объясняет химик.

После этого следует смотреть на раствор. Мутность свидетельствует о наличии молочного белка. Это значит, что в продукте молоко точно есть. Но это не надежный показатель. Ибо его может иметь и спред, и масло с пальмовым маслом. Единственное, что не даст такой эффект - чистый маргарин, потому что там нет молока.

Также масло должно всплыть на поверхности воды, а не раствориться в ней.

"В масле 73% жира, а он не растворяется в воде. Масло должно всплыть. Также стоит оценить вкус - он должен быть нежным, сливочным, легко таять во рту и растекаться, а не оставлять пленку, словно вы проглотили растительное масло", - добавил. Репич.