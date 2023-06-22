RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как перевести ребенка в другую школу: подробная инструкция

Как перевести ребенка в новую школу (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны в Украине многие дети вынуждены были покинуть свои дома и переехать в безопасное место. Причин, почему ребенка приходится переводить в другую школу, может быть много. Родителям важно знать, какие документы нужно подготовить.

Об этом сообщили на сайте Дия.

Подробная инструкция

Родителям сначала нужно выбрать школу, в которую будет ходить ребенок. Далее подать туда письменный запрос о возможности зачисления ребенка, ведь не каждая школа может иметь свободные места.

Запрос можно составить как в администрации школы или самостоятельно в любой форме. В случае второго варианта следует передать заявление руководителю учебного заведения лично.

Уже через пять рабочих дней руководитель школы должен дать ответ. Если он будет положительным, то у секретаря следует взять справку, подтверждающую готовность школы взять малыша.

Важно узнать конечный срок подачи заявления о переводе и личном деле ученика. Необходимо успеть забрать документы из предыдущей школы и подать их в новую.

Что подать в предыдущую школу

В предыдущую школу следует подать заявление и подтверждение о возможности зачисления из другого учреждения. В течение одного рабочего дня руководитель выдаст приказ об отчислении и личное дело.

Вместе с приказом и личным делом нужно забрать медицинскую карту и табель.

В течение 5 дней после получения документов из предыдущего учебного заведения подавайте в новую школу заявление о зачислении и личное дело ученика.

На следующий день после получения ваших документов приказ о причислении ученика в новую школу должен быть издан.

Список документов для первоклассника

Для поступления ребенка в первый класс в 2023 году родителям нужно собрать следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины одного из родителей ребенка или законных представителей
  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Медицинская справка о здоровье по форме 086-1/0 от врача с печатью (справку можно оформить у врача, с которым подписана декларация, или в ближайшей частной клинике)
  • Справка о регистрации места жительства ребенка или одного из его представителей - подходит печать в паспорте родителя или документ из ЦНАП
  • Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для ребенка-ВПЛ).

Последний день приема документов для зачисления в первый класс в 2023 году был 31 мая. С 1 по 15 июня проводилась жеребьевка на свободные места в школах. Его проводили, если мест меньше, чем поданы первоочередные заявления.

Ранее мы сообщали, почему школьные отличники становятся двоечниками в жизни.

Также мы писали, как получить результаты НМТ и подать документы в вузы.

Читайте РБК-Украина в Google News
школадітиродители