Как перевести ребенка в другую школу: подробная инструкция

Из-за войны в Украине многие дети вынуждены были покинуть свои дома и переехать в безопасное место. Причин, почему ребенка приходится переводить в другую школу, может быть много. Родителям важно знать, какие документы нужно подготовить.
Об этом сообщили на сайте Дия.
Родителям сначала нужно выбрать школу, в которую будет ходить ребенок. Далее подать туда письменный запрос о возможности зачисления ребенка, ведь не каждая школа может иметь свободные места.
Запрос можно составить как в администрации школы или самостоятельно в любой форме. В случае второго варианта следует передать заявление руководителю учебного заведения лично.
Уже через пять рабочих дней руководитель школы должен дать ответ. Если он будет положительным, то у секретаря следует взять справку, подтверждающую готовность школы взять малыша.
Важно узнать конечный срок подачи заявления о переводе и личном деле ученика. Необходимо успеть забрать документы из предыдущей школы и подать их в новую.
В предыдущую школу следует подать заявление и подтверждение о возможности зачисления из другого учреждения. В течение одного рабочего дня руководитель выдаст приказ об отчислении и личное дело.
Вместе с приказом и личным делом нужно забрать медицинскую карту и табель.
В течение 5 дней после получения документов из предыдущего учебного заведения подавайте в новую школу заявление о зачислении и личное дело ученика.
На следующий день после получения ваших документов приказ о причислении ученика в новую школу должен быть издан.
Для поступления ребенка в первый класс в 2023 году родителям нужно собрать следующие документы:
Последний день приема документов для зачисления в первый класс в 2023 году был 31 мая. С 1 по 15 июня проводилась жеребьевка на свободные места в школах. Его проводили, если мест меньше, чем поданы первоочередные заявления.
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