Как перевести ребенка в другую школу: подробная инструкция

Подробная инструкция

Родителям сначала нужно выбрать школу, в которую будет ходить ребенок. Далее подать туда письменный запрос о возможности зачисления ребенка, ведь не каждая школа может иметь свободные места.

Запрос можно составить как в администрации школы или самостоятельно в любой форме. В случае второго варианта следует передать заявление руководителю учебного заведения лично.

Уже через пять рабочих дней руководитель школы должен дать ответ. Если он будет положительным, то у секретаря следует взять справку, подтверждающую готовность школы взять малыша.

Важно узнать конечный срок подачи заявления о переводе и личном деле ученика. Необходимо успеть забрать документы из предыдущей школы и подать их в новую.

Что подать в предыдущую школу

В предыдущую школу следует подать заявление и подтверждение о возможности зачисления из другого учреждения. В течение одного рабочего дня руководитель выдаст приказ об отчислении и личное дело.

Вместе с приказом и личным делом нужно забрать медицинскую карту и табель.

В течение 5 дней после получения документов из предыдущего учебного заведения подавайте в новую школу заявление о зачислении и личное дело ученика.

На следующий день после получения ваших документов приказ о причислении ученика в новую школу должен быть издан.

Список документов для первоклассника

Для поступления ребенка в первый класс в 2023 году родителям нужно собрать следующие документы:

Паспорт гражданина Украины одного из родителей ребенка или законных представителей

Свидетельство о рождении ребенка

Медицинская справка о здоровье по форме 086-1/0 от врача с печатью (справку можно оформить у врача, с которым подписана декларация, или в ближайшей частной клинике)

Справка о регистрации места жительства ребенка или одного из его представителей - подходит печать в паспорте родителя или документ из ЦНАП

Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для ребенка-ВПЛ).

Последний день приема документов для зачисления в первый класс в 2023 году был 31 мая. С 1 по 15 июня проводилась жеребьевка на свободные места в школах. Его проводили, если мест меньше, чем поданы первоочередные заявления.