Как перенести электронные письма из других аккаунтов в Gmail: действенные способы

Ваши варианты импорта

Существует три основных способа управления не аккаунтом электронной почты Google через Gmail. Выбор подходящего способа зависит от типа добавляемого аккаунта и функций, к которым вы хотите получить доступ.

POP/IMAP/SMTP

Это классический вариант, использующий технологии POP (Post Office Protocol, иногда называемый POP3 для обозначения последней версии), IMAP (Internet Message Access Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Первые две используются для получения электронных писем, а последняя - для отправки. Вы можете импортировать таким образом до пяти аккаунтов.

POP является наиболее базовым вариантом для проверки электронных писем - он загружает электронное письмо, а затем либо оставляет, либо не оставляет копию на сервере, управляемом вашим провайдером электронной почты, в зависимости от того, как вы настроили свои приложения.

POP может легко привести к тому, что одно и то же электронное письмо будет загружено на нескольких устройствах, если вы не будете тщательно им управлять.

IMAP является более новым и добавляет некоторые дополнительные функции с точки зрения синхронизации: изменения, которые вы вносите на одном устройстве, автоматически синхронизируются на других устройствах, будь то чтение, удаление или архивирование сообщений - это также решает проблему дублирования сервера электронной почты.

Однако POP и IMAP оба помещают копии ваших электронных писем в Gmail, засчитывая их в вашем хранилище Google.

SMTP используется для отправки сообщений и работает как с POP, так и с IMAP (хотя более тонкие детали зависят как от провайдера электронной почты, так и от вашего почтового приложения). Если вы хотите только проверять и читать электронные письма из другого аккаунта без отправки, вам не нужно беспокоиться о SMTP.

Gmailify

Эта функция существует с 2016 года, поэтому она намного новее, чем POP/IMAP/SMTP. Он работает немного как улучшенная версия IMAP с дополнительными возможностями Gmail: фильтрация спама, поддержка расширенных операторов поиска и автоматическая сортировка, которая помещает письма во вкладки.

По сути, он превращает сторонний почтовый аккаунт в профиль Gmail.

В чем подвох? Из-за более глубокого доступа, который нужен Gmailify, он работает только с определенными аккаунтами электронной почты. Официально Google говорит, что это включает "Yahoo, AOL, Outlook, Hotmail или другие выбранные не-Gmail аккаунты".

Вы можете использовать Gmailify только для одного не Google аккаунта в любое время, но он довольно бесшовно синхронизируется со всеми вашими сообщениями Gmail и работает как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Если вы добавляете только один дополнительный аккаунт, и он поддерживает Gmailify, это, вероятно, лучший вариант.

Импортируйте учетную запись в Интернете

Используя веб-интерфейс Gmail для настольного компьютера, вы можете выполнить полный импорт сообщений из других учетных записей, используя Gmailify или POP/IMAP/SMTP.

Откройте Gmail в Интернете

Нажмите на значок шестеренки (вверху справа), затем "Посмотреть все настройки"

Откройте вкладку "Аккаунты и импорт"

Нажмите "Добавить аккаунт электронной почты" в разделе "Проверить электронную почту из других аккаунтов"

Введите адрес электронной почты и нажмите "Далее"

Видимые вами опции будут зависеть от типа аккаунта. Если вы используете POP или IMAP, вам понадобятся конкретные данные сервера и порта, которые должны быть предоставлены вашим поставщиком электронной почты где-то в Интернете.

Если вы также хотите отправлять электронные письма через Gmail из этих аккаунтов, вам необходимо настроить это отдельно через SMTP (в случае Gmailify это настраивается автоматически).

Из Gmail:

Нажмите на значок шестеренки (вверху справа), затем "Посмотреть все настройки"

Откройте вкладку "Аккаунты и импорт"

Нажмите "Добавить другой адрес электронной почты" в разделе "Отправлять почту как"

Снимите флажок "Использовать как псевдоним" (что означает, что ответы на ваши электронные письма будут отправляться на исходный адрес электронной почты, а не на ваш аккаунт Gmail)

Введите свое имя и другой адрес электронной почты, затем нажмите "Далее”

Введите данные SMTP от вашего поставщика электронной почты, затем "Добавить аккаунт"

Если Gmailify поддерживается, вы увидите опцию "Связать аккаунт с Gmail (Gmailify)" рядом с опциями для POP и IMAP (если эти стандарты поддерживаются добавляемым вами аккаунтом).

Выберите ее, и вам будет предложено войти в свой второй аккаунт, как вы обычно делаете в Интернете или в официальном приложении: с помощью имени пользователя и пароля, а также любой двухфакторной аутентификации, которая настроена.

Вы также можете настроить Gmailify из мобильного приложения Gmail:

Нажмите кнопку меню (три линии, вверху слева)

Выберите "Настройки"

Выберите аккаунт для Gmailify

Выберите "Связать аккаунт"

Введите данные своего аккаунта, следуя инструкциям

Добавление аккаунтов на мобильном устройстве

Вы можете использовать мобильное приложение Gmail для Android или iOS в качестве клиента для отправки и получения сообщений из другого аккаунта без фактического импорта электронных писем.

Преимущество этого в том, что, хотя вы можете отображать сообщения из всех своих аккаунтов в одном унифицированном представлении внутри приложения, электронные письма из другого аккаунта фактически не сохраняются в вашем архиве Gmail, поэтому они не учитываются в вашем хранилище.

Таким образом можно добавить до пяти аккаунтов. Они не будут отображаться в веб-версии Gmail - это опция только для мобильных устройств.

Вот что вам нужно сделать:

Нажмите кнопку меню (три линии, вверху слева)

Выберите "Настройки" и "Добавить аккаунт"

Выберите тип аккаунта электронной почты, если он показан, или "Другой"

Введите свои учетные данные для входа в аккаунт

Обратите внимание, что любые аккаунты, которые вы фактически импортировали с помощью описанных ранее методов, автоматически появятся в мобильном приложении. Это относится только к внешним аккаунтам электронной почты, которые вы не импортируете.

Вам нужно будет войти в аккаунт, как вы это делаете в любом другом приложении или на веб-сайте, с помощью своего имени пользователя и пароля, а также любой двухэтапной аутентификации, которая требуется.

После завершения настройки вы можете переключаться между своими аккаунтами, нажимая на фотографию своего аккаунта (вверху справа), а затем выбирая новый аккаунт.

Вы не получите полный опыт Gmail с другими аккаунтами (например, ярлыки и умные ответы), но вы сможете выполнить все основные действия.

Чтобы увидеть все свои электронные письма на одном экране, нажмите кнопку меню (три линии, вверху слева), а затем "Все входящие": это покажет сообщения из всех ваших аккаунтов в хронологическом порядке.