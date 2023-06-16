Как пасынковать помидоры, чтобы они дали хороший урожай (видео)

Зачем помидоры пасынковать

"Пасынкование томатов - одно из основных мер по уходу за культурой. Его суть заключается в удалении пазушных, боковых побегов, мешающих плодоношению. Пасынкование позволяет перераспределить питательные вещества с наращивания зелени на рост плодов. Растения не тратят силы на ненужный рост, а отдают их на плодоношение", - объясняет огородница.

Главные плюсы пасынкования:

повышение урожайности томатов

увеличение проветриваемости кустов

улучшение освещенности

возможность более плотной посадки

Неформованные кусты томатов занимают больше места, мешают соседним растениям. А вот после пасынкования растения занимают строго контролируемое место и выглядят эстетично.

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование нужно проводить с момента, когда растения начинают цвести. Эту работу нужно проводить еженедельно вплоть до августа.

Пасынки нужно удалять, когда они размером 3-5 см. Острыми ножницами отрежьте отросток. Обрезайте так, чтобы оставались "пенечки". Они со временем засохнут и не позволят на этом месте сформироваться новым пасынкам.

Кусты формируйте по тому принципу, что самый сильный росток - это тот, на котором образовалось соцветие. Растение можно формировать в один или в два стебля.

Если формируете растение с двумя стеблями, то ухаживаете за вторым, равно как за основным. Но на нем нужно оставлять 4-5 кистей, а вот на главном может быть до 10. Если оставить больше, то помидоры будут мелкие и невкусные.

Если ваши помидоры густо посажены, нужно формировать растение с одним стеблем. Оставлять два можно в том случае, если между кустами расстояние в 50-60 см.