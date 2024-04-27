Как получить пенсионное удостоверение в 2024 году: инструкция
Украинцам, чтобы оформить пенсионное удостоверение, нужно подать заявление, обратившись лично в Пенсионный фонд или отправив его через сайт.
О том, как правильно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда.
Как оформить пенсионное удостоверение
Для начала нужно подать заявление:
- через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в раздел "О пенсионном обеспечении"
- с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд" в раздел "Коммуникации по ПФУ" "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения"
- лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места нахождения на учете как получателя пенсии)
К заявлению следует добавить сканкопии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, фотографии и подписи лица.
Если лицо обращается непосредственно в Пенсионный фонд, следует предоставить оригиналы указанных документов и фото (2,5 на 3,0 см).
Важно учитывать, что размер каждого файла (сканированная копия документа) не должен превышать 1 Мб, формат должен быть файла: JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл.
Требования к сканированной копии фотографии:
- название файла - Photo_compressed.jpeg
- размер файла - от 20 до 24 кБ
- размер фотографии - высотой 30 мм и шириной 25 мм
- содержание фотографии - фотографии лицо должно составлять 70-80 %
- фон фотографии - белый
- фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев
- на фото должны отсутствовать какие-либо посторонние предметы
- фотография должна быть цветной
Требования к сканированной копии подписи:
- название файла - Sign_compressed.jpeg
- размер файла - от 3 до 5 кБ
- подпись должна быть выполнена чернилами черного цвета
При подаче заявления нужно указать, в каком сервисном центре Пенсионного фонда вам будет удобно забрать удостоверение.
Как заказать пенсионное удостоверение через вебпортал Пенсионного фонда Украины - смотрите здесь.
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