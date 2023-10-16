Как получить помощь в лечении после травм войны: программы для детей и взрослых от Фонда Ахметова

К участию в проекте приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года. Оставьте заявку здесь: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнение - по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

Семьи, чьи дети уже получили такую помощь, рассказывают о заметных результатах реабилитации.

6-летний Богдан попал под обстрел в Днепре. У мальчика были многочисленные раны и ушибы, он долго боялся выходить из дома, громких звуков. Реабилитация от Фонда в санатории в Закарпатье помогла улучшить состояние ребенка.

15-летняя София получила ранения с открытым переломом и психологическое потрясение в результате обстрела Мариуполя. Девушка также прошла реабилитацию от Фонда Рината Ахметова.

"Для пострадавших детей, как София, такие моменты тишины, покоя далеко от всего - это неоценимая помощь", - делится мама девушки.

Врач-терапевт санатория "Боржава" Оксана Фридманская говорит, что в начале реабилитации дети часто замкнуты, встревожены, имеют проблемы со сном.

"Они рассказывают свою историю, иногда плачем с ними. Но проходит определенное время и дети становятся более открытыми, не боятся уже никого, смеются, танцуют, развлекаются и возвращаются к нормальной жизни", - делится врач.

В рамках программы фонд также оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

51-летняя Наталья была тяжело ранена во время российского удара по Краматорску. Фонд обеспечил лечение, финансировав конструкции, которые помогли спасти изуродованную руку. Также женщина прошла курс реабилитации.

"Фонд взялся за полное лечение пациентки. Мы на операцию шли готовы, у нас было все: это медикаменты, это имплант, вставляемый в кость и т.д.", - рассказал Анатолий Буряков, врач-травматолог отделения костной патологии Института травматологии и ортопедии Донецкого НМУ в Кропивницкий.

68-летняя Любовь из Умани пострадала из-за попадания российского снаряда в ее дом. После пережитого чувствовала приступы страха, бессонницы, повышалось давление, дрожали конечности. Реабилитация помогла: улучшились сон и давление, женщина стала гораздо спокойнее.