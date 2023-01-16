Как освежить запах мебели и не потратить лишних денег: простой лайфхак

Со временем любая мебель начинает иметь свой собственный запах, часто - неприятный. Она впитывает запахи жилья, пищи, влажность, средств для уборки, животных и многое другое. Избавиться от специфического запаха очень трудно, а дорогие средства нужного результата не дают.
Однако блогер Ванесса Амаро, специалист по уборке, придумала собственное средство, которое стоит совсем дешево. Своим лайфхаком она поделилась в TikTok.
Самое простое средство для чистоты ваших диванов и их приятного аромата можно сделать из подручных средств, которые есть в каждом доме. Это сэкономит вам деньги на покупке дорогих специализированных моющих средств.
Средство можно использовать для диванов, кресел и любых тканевых поверхностей мебели, а еще - для дорожек и ковров.
Что вам понадобится:
Если вы хотите больше аромата - то кондиционера для белья можно налить немного больше. Если вас привлекает нейтральный запах, который быстро выветривается - добавьте больше воды или больше медицинского спирта.
Все ингредиенты нужно смешать и тщательно взболтать. Потом подождать, пока осядет пена и можно использовать. Для этого нужно распылить на вашу мебель этот дезодорант и, хотя бы 10 минут не использовать диван или кресло.
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Ванесса утверждает, что использует этот дезодорант пару раз в неделю и он работает намного лучше любых дорогих средств. У специалистки три собаки, и она уверена, что средство эффективное.
Дело в том, что медицинский спирт эффективно убивает любые микробы на поверхности, в том числе и те, которые издают неприятный запах. Кондиционер для белья содержит ароматизаторы, которые делают ткань свежей и добавляют ей приятный аромат. А еще они маскируют любой запах алкоголя.
Посмотреть видео-инструкцию можно по этой ссылке.
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