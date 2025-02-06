Как Елена Зеленская стала первой леди: путь от сценаристки до иконы дипломатии

Образование и первые шаги в карьере

Зеленская родилась в 1978 году в Кривом Роге. Она получила образование в Криворожском национальном университете по специальности "Архитектура", однако выбрала карьеру в сфере сценарного мастерства.

Вместе с мужем Владимиром Зеленским Елена стала одной из ключевых авторов студии "Квартал 95". Именно ее творческий талант помогал создавать успешные телевизионные проекты, которые стали популярными не только в Украине, но и за ее пределами.

Как известно, первая леди оставалась непубличной вплоть до момента, пока ее избранник не выиграл на выборах в 2019 году - с тех пор для Зеленской начался новый карьерный путь, и сейчас трудно представить, что когда-то она не была известной на весь мир личностью.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Роль первой леди

После победы Зеленского на выборах президента Украины, его супруга Елена оказалась в центре внимания. Сначала она несколько скептически относилась к новой роли, но со временем ей удалось найти собственный путь в публичной жизни. Приоритетами первой леди стали гуманитарные, образовательные и социальные проекты.

Так, 18 ноября 2019 года она появилась на обложке декабрьского номера украинского издания Vogue, где рассказала о реформе питания в украинских школах. А в декабре того же года на третьем Украинском женском конгрессе Зеленская инициировала присоединение Украины к международной инициативе G7 по гендерному равенству - "Партнерство Биарриц", и в сентябре 2020 года Украина получила статус участницы.

В 2020 году госпожа Елена инициировала разговор с украинцами о безбарьерности, и уже в апреле 2021 года - инициировала также создание Совета безбарьерности.

Летом 2020 года стартовала инициатива жены президента по внедрению украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира, и сейчас этот проект успешно развивается и имеет продолжение. По состоянию на май 2024 года в 83 музеях и учреждениях культуры 44 стран мира по инициативе Зеленской были внедрены украиноязычные аудиогиды.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Еще одним украинизационным проектом первой леди является открытие украиноязычных книжных полочек и шкафов в библиотеках мира. Так, в целом уже открыты украинские книжные полки в 190 библиотеках 47 стран мира и штаб-квартире ЮНЕСКО.

Деятельность после российского вторжения в 2022 году

С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года жена Владимира активно включилась в борьбу на дипломатическом фронте.

Она сосредоточилась на работе над гуманитарными инициативами, помощи украинским беженцам и поддержке семей военных. Выступления госпожи Елены в Конгрессе США, Европарламенте и перед мировыми лидерами сделали ее одним из ключевых голосов Украины на мировой арене.

Во время выступления перед конгрессом США первая леди призвала предоставить больше военной помощи ВСУ. Она также продемонстрировала видео с девочкой Лизой Дмитриевой из Винницы, которая погибла от российского удара, и фото и видео жертв удара по Кременчугу и других пострадавших из-за российской агрессии.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кроме того, Зеленская начала программу психосоциальной поддержки украинцев, в частности детей, пострадавших в результате войны. А еще - создала реформу школьного питания, чтобы таким образом поспособствовать улучшению качества пищевых стандартов в учебных заведениях.

Влияние и признание в мире

Благодаря своей деятельности Зеленская получила признание как в Украине, так и за ее пределами. Она стала героиней обложек таких авторитетных изданий, как TIME и Vogue, и приняла участие в многочисленных международных мероприятиях, где представляла нашу страну.

Например, в ноябре 2023 года Зеленская стала одной из самых влиятельных женщин мира по версии авторитетного британского издания Financial Times.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Деятельность сейчас

Ее путь от сценаристки до первой леди и иконы дипломатии - это история о силе характера, способности адаптироваться к новым вызовам и неустанном стремлении помогать стране. Зеленская продолжает играть важную роль в поддержке Украины на мировой арене, используя свое влияние для привлечения помощи и внимания к войне.

Первая леди продолжает представлять нашу страну на важных официальных мероприятиях и событиях, где говорит о российской агрессии против нашей страны, а также призывает мир не оставаться равнодушными. Ее голос сегодня от имени Украины - важный и ключевой, ведь позволяет и в дальнейшем настраивать международные связи и быть услышанными в разных уголках мира.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Несколько интересных фактов о Елене Зеленской

Встретила любовь своей жизни еще в школе. Как известно, ее история с Владимиром началась еще в юности. Они учились в одной гимназии, и уже тогда будущий президент Украины имел чувства к Елене. Однако отношения между ними начались только спустя некоторое время.

Как известно, ее история с Владимиром началась еще в юности. Они учились в одной гимназии, и уже тогда будущий президент Украины имел чувства к Елене. Однако отношения между ними начались только спустя некоторое время. Не работала по специальности. После окончания строительного факультета и получения специальности архитектора Зеленская ни дня не работала по этому направлению.

После окончания строительного факультета и получения специальности архитектора Зеленская ни дня не работала по этому направлению. Сценаристка "Квартала". Зеленская долгое время оставалась единственной женщиной, которая писала шутки для шоу "Вечерний квартал". Также она годами была сценаристкой студии "Квартал 95".

Зеленская долгое время оставалась единственной женщиной, которая писала шутки для шоу "Вечерний квартал". Также она годами была сценаристкой студии "Квартал 95". Елена Кравец - крестная мама Зеленской. Супруга Президента приняла обряд крещения уже во взрослом возрасте. Ее крестной матерью стала подруга и коллега Елена Кравец.

Супруга Президента приняла обряд крещения уже во взрослом возрасте. Ее крестной матерью стала подруга и коллега Елена Кравец. Обожает оригинальные украшения. Это можно заметить, когда первая леди выходит в свет. Она всегда добавляет к образам интересные аксессуары, которые делают его максимально гармоничным и красивым.

Это можно заметить, когда первая леди выходит в свет. Она всегда добавляет к образам интересные аксессуары, которые делают его максимально гармоничным и красивым. Любит домашних животных. Президентская семья имеет двух собак, попугая, рыбок и морскую свинку.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)