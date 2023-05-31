Как оформить отсрочку от мобилизации: три важных шага от юриста

Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация, есть категории людей, имеющие право на получение отсрочки от призыва по разным основаниям. На это могут влиять и состояние здоровья, и семейный статус.

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации, рассказала юрист Полина Марченко на своей странице в Instagram .

Что нужно для получения отсрочки

Прежде всего, вам нужно сообщить ТЦК СП о наличии у вас оснований быть освобожденным от мобилизации.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе

имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций МОУ, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, НГУ, ГПСУ, Нацполиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины

Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом-двенадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

Кроме того, не могут быть призваны женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции с числа:

военнослужащих или работников военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, которые в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов

в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами

в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения

После того как вы обнаружили определенное основание для получения отсрочки, предоставьте документы, подтверждающие наличие таких оснований. Они могут зависеть от основания получения отсрочки.

Последним шагом следует оформить письменное уведомление об освобождении от мобилизации с просьбой выдать письменную отсрочку.