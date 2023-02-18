Как по глазам распознать повышенный уровень холестерина и кто в группе риска

Что такое ксантелазмы

По словам медика, это доброкачественное образование кожи, которое имеет вид приподнятой желтой бляшки в толще век или вокруг глаз. Размеры ее разные, но могут колебаться от величины головки шпильки иглы до небольшой фасолины.

Ксантелазмы появляются вследствие нарушения липидного обмена, располагаясь в области век и вокруг глаз.

По своей природе данные образования являются доброкачественными и не представляют угрозы жизни пациента. Множество людей сталкиваются с этой проблемой и не обращают на нее внимания до тех пор, пока образование не достигнет значительных размеров и порой это влияет на зрение пациента.

Ксантелазмы на веках (фото: instagram.com/dr.fediv)

Кто в группе риска?

Чаще ксантелазмы появляются у женщин после 45 лет. Но и у мужчин данные отложения тоже встречаются.

Одной из причин появления ксантелезм является повышенный уровень холестерина. Поэтому, кроме посещения косметолога-дерматолога, таким пациентам показано лабораторное дообследование-липидограмма (определение содержания хороших и плохих холестеринов в крови).

Ведь пациенты с холестериновыми образованиями имеют больший риск инфаркта (на 48% по сравнению с людьми без ксантилазм) и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Липоидная дуга на веках

Это серый или беловатый круг по краю роговицы. Он может быть неполным и очерчивать радужку только сверху или снизу. Липоидную дугу роговицы еще называют "сенильной аркой".

До 60% людей между 50 и 60 годами имеют этот признак. После 80-ти – липоидную дугу можно увидеть у каждого. Она появляется из-за отложения липидов.

Липоидная дуга – не очень хороший признак (фото: instagram.com/dr.fediv)

Когда это проблема?

Если после пятидесяти она может и не быть связана с высоким уровнем холестерина, то в молодом возрасте липоидная дуга может свидетельствовать о проблеме с холестерином или триглицеридами.

И в данном случае тоже будет полезно определить спектр липидов крови этим пациентам.