Как по глазам распознать повышенный уровень холестерина и кто в группе риска

Повышенный уровень холестерина можно распознать по глазам, а точнее по изменениях на веках. Такие образования называют ксантелазмами и липоидными дугами, и их не следует путать с косметическими дефектами.
Об этом в Instagram рассказала врач-кардиолог Наталья Федив.
По словам медика, это доброкачественное образование кожи, которое имеет вид приподнятой желтой бляшки в толще век или вокруг глаз. Размеры ее разные, но могут колебаться от величины головки шпильки иглы до небольшой фасолины.
Ксантелазмы появляются вследствие нарушения липидного обмена, располагаясь в области век и вокруг глаз.
По своей природе данные образования являются доброкачественными и не представляют угрозы жизни пациента. Множество людей сталкиваются с этой проблемой и не обращают на нее внимания до тех пор, пока образование не достигнет значительных размеров и порой это влияет на зрение пациента.
Ксантелазмы на веках (фото: instagram.com/dr.fediv)
Чаще ксантелазмы появляются у женщин после 45 лет. Но и у мужчин данные отложения тоже встречаются.
Одной из причин появления ксантелезм является повышенный уровень холестерина. Поэтому, кроме посещения косметолога-дерматолога, таким пациентам показано лабораторное дообследование-липидограмма (определение содержания хороших и плохих холестеринов в крови).
Ведь пациенты с холестериновыми образованиями имеют больший риск инфаркта (на 48% по сравнению с людьми без ксантилазм) и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Это серый или беловатый круг по краю роговицы. Он может быть неполным и очерчивать радужку только сверху или снизу. Липоидную дугу роговицы еще называют "сенильной аркой".
До 60% людей между 50 и 60 годами имеют этот признак. После 80-ти – липоидную дугу можно увидеть у каждого. Она появляется из-за отложения липидов.
Липоидная дуга – не очень хороший признак (фото: instagram.com/dr.fediv)
Если после пятидесяти она может и не быть связана с высоким уровнем холестерина, то в молодом возрасте липоидная дуга может свидетельствовать о проблеме с холестерином или триглицеридами.
И в данном случае тоже будет полезно определить спектр липидов крови этим пациентам.
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