Как выбрать вкусную и сладкую кукурузу: советы от фермеров и поваров

Правильно выбирайте сорт

Не каждая кукуруза будет вкусной после приготовления - это обусловлено и сортом. В пищу употребляют сахарную кукурузу, которая достаточно бледна по цвету.

А вот насыщенно-желтая кукуруза может относиться к сорту кормовой, который скармливают скоту. Соответственно такая кукуруза не подходит для приготовления.

Обращайте внимание на цвет

Некоторые утверждают, что желтая кукуруза слаще белой или бело-желтой, но на самом деле разницы во вкусе нет. Однако имеется небольшая разница в питательности, поскольку желтый оттенок этого вида кукурузы обусловлен антиоксидантом бета-каротином.

К тому же цвет помогает определить сорт кукурузы, отличающийся по вкусу.

Выбирайте кукурузу с зеленой шелухой

"Обертка", в которую завернут качан, должна быть зеленой и плотной. Тусклая, сухая или коричневая шелуха может указывать на возраст.

Кроме этого, шелуха не должна быть сухой или коричневой. Кукурузу без листьев лучше обходить.

Попробуйте по вкусу

Чтобы убедиться, что кукуруза будет сладкой, можно попробовать несколько зернышек на вкус. Однако отламывать их нужно у основания кукурузы.

Кормовая кукуруза будет невкусной, а пищевая - сочной и сладкой.

Зерна пищевой кукурузы будут сладкими (иллюстративное фото: Freepik)

Ищите кукурузу с коричневыми волокнами

По словам Джерольда Уотсона, совладельца фермы "Watsonia Farms" в Южной Каролине, открытая часть тонких нитей-волокон должна выглядеть пышной и коричневой.

Зерна кукурузы созревают примерно в то же время, когда нити превращаются из светло-желтых в коричневые, поэтому факт, что волокна коричневые, указывает на то, что кукуруза созрела. А вот волокна под шелухой могут быть бледно-желтыми.

Проверьте зерна кукурузы

Кукурузные зерна, выстилающие качан, должны быть пухлыми и плотными. Это можно проверить, не счищая шелуху, осторожно нажав на качан и проведя пальцами вдоль рядов. Зернышки должны быть твердыми на ощупь и без промежутков между рядами.

Слишком мягкие зерна или зерна с углублениями говорят о том, что кукуруза может быть несладкой или перезрелой.

Взвесьте кукурузу

Избегайте небольших качанов - обычно они плохо наполнены зернами или недозрелые. Зрелая и здоровая кукуруза казаться тяжелой для своего размера, что свидетельствует о наполненном соком зерне.