Как выбрать зонтик, который выдержит ливень и не покроется ржавчиной

Осенью начинается сезон дождей, соответственно, наступает время доставать зонтики - или покупать новые. Ливни нередко сопровождаются мощным ветром, а это значит, что зонт должен быть надежным в использовании, не пропускать влагу и не ржаветь.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про то, на что обратить внимание, выбирая зонт.

На что обратить внимание при покупке зонта

Каждая разновидность зонтика имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор модели будет зависеть не только от погодных условий, но и от личных предпочтений.

Впрочем, выбирая надежный зонтик, который стойко переживет непогоду и не покроется ржавчиной, следует обращать внимание на ее характеристики.

Тип зонта

Один из самых главных факторов при выборе состоит в том, должен ли ваш зонтик быть "карманным".

Складные зонты особенно легки и практичны благодаря меньшему размеру, что является преимуществом, поскольку их легко брать куда угодно. Также они не менее долговечны, чем зонты-трости, при правильном уходе и эксплуатации.

Зонты-трости обычно имеют несколько больший купол и, таким образом, обеспечивают лучшую защиту от дождя. Они крепче, и из-за их размера меньше шансов, что они потеряются - хотя и хранить и транспортировать их несколько сложнее.

Размер купола

Форма купола зонта, как правило, имеет круглую форму. Существуют также нестандартные, такие как квадратные зонты или купола зонтов в форме сердца.

Однако круглый тип имеет самую большую площадь поверхности и поэтому обеспечивает наилучшую защиту от дождя. Чем больше купол, тем больше вы защищены от дождя. А если он достаточно велик, под ним есть место для еще одного человека:

диаметр от 100 до 105 см - для одного человека;

диаметр от 110 до 120 см - можно использовать такие зонты для двоих, но такой купол не защитит от дождя полностью;

диаметр от 130 до 140 см - для двух человек.

Чем круглее и больше купол зонта, тем лучше он защищает от дождя (иллюстративное фото: Freepik)

Впрочем, чем больше купол, тем тяжелее зонт. Так что при выборе по размеру купола следует отталкиваться от своей цели.

Материал купола

Полиэстер менее блестящий, чем нейлон, поэтому выглядит несколько эстетичнее. Однако оба материала одинаковы по своим водоотталкивающим характеристикам.

Хлопок используется больше для декоративных зонтов, потому что он немного тяжелее и менее водоотталкивающий.

Материал каркаса

От материала каркаса (стержня) зависит выносливость зонта - некоторые материалы более прочны и надежны:

дерево - такие зонты имеют традиционный и классический вид, однако этот материал более чувствителен к влаге;

стекловолокно - каркасы из стеклопластика характеризуются меньшим весом и повышенной ветростойкостью;

сталь - считается устойчивым и относительно дешевым, но обычно несколько тяжелее, чем более современные материалы;

алюминий - такие каркасы легкие, но обеспечивают высокую устойчивость к ветру.

Количество и материал спиц

Спицы обычно изготовляют из алюминия, стекловолокна и стали. Наиболее прочным и одновременно легким считается стекловолокно, однако алюминий и сталь также достаточно устойчивы к ветру и проливным дождям.

Количество спиц больше влияет на форму купола, чем на крепость зонта. Впрочем, чем купол круглее, тем лучше он защищает от сильного дождя.

Качественный материал помогает снизить количество спиц. А вот предотвратить повреждение зонта от сильного ветра помогает система "антиветер" - специальные пружины в местах соединения спиц.

Материал и форма ручки

Выбирая зонтик, важно обращать внимание на форму и размер ручки - удобство важно, ведь удержать зонтик при сильном ветре может быть сложно.

деревянная ручка - придает зонтику изысканности и элегантности и является долговечной при правильном уходе;

пластиковая ручка - доступна во всех формах, цветах и вариантах, такие зонты могут стоить дешевле;

прорезиненная пластиковая ручка - в отличие от пластика, ручка из такого материала лучше лежит в руке и более устойчива к трению.

Если зонтик имеет ручку-крючок, он занимает немного больше места, чем зонтик с прямой ручкой. Однако он может быть более удобной, кроме этого, его можно легко повесить для высыхания.

Деревянная ручка придает зонтику элегантности, а ручка-крючок - удобства (иллюстративное фото: Freepik)

Однако ручка ни в коем случае не должна быть слишком маленькой или большой, иначе зонтик будет неудобно носить - особенно во время порывов ветра.

Система открывания

Существуют как автоматические, так и ручные системы открывания с разными преимуществами и недостатками:

механика: ручной метод открытия дешев и имеет большое преимущество в весе, особенно для складных зонтов;

полуавтоматический: открывать зонтик нажатием кнопки очень практично, однако закрывать зонтик придется вручную;

полностью автоматический: преимущественно складные зонты открываются и закрываются полностью автоматически одним нажатием кнопки.

В общем, для закрывания полностью автоматических зонтов требуется чуть большее усилие, поскольку в механизме нужно натянуть пружину. Такие зонтики значительно тяжелее полуавтоматических.

Дополнительные функции

Поскольку зонты часто используются ночью и в условиях плохой видимости (как вот в тумане), зонты из светоотражающей ткани особенно полезны, когда речь идет о безопасности.