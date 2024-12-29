Как выбрать качественное вино к новогоднему столу: стоит ли ориентироваться только на цену?

Подготовка к новогодним праздникам - это не только елка, салаты и подарки. Большинство людей также покупает к застолью алкогольные напитки. И все чаще люди отдают предпочтение качественным алкогольным напиткам, а не массовому производству. Выбрать качественное вино, которое будет вкусным и не сделает дыру в бюджете - это просто или сложно?

Как выбрать качественное и не очень дорогое вино к праздникам и стоит ли ориентироваться только на цену, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Задумывались ли вы, почему вино может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен? Как разобраться в многообразии сортов и выбрать лучшее для себя? Мы расскажем, что делает вино качественным и почему цена не всегда является лучшим показателем.

В чем разница между дорогим и дешевым вином?

Дешевая бутылка вина фактически изготавливается с искусственными ароматизаторами или виноматериалами низкого качества, а срок дозировки таких напитков минимален. Зато в дорогих винах ключевую роль играют:

Терруар - регион, почва и климат, которые влияют на вкус и аромат винограда.

Сортировка ягод - для премиальных вин отбирают только лучшие виноградины.

Выдержка - в дорогих винах она может длиться годами, а бочки для выдержки часто изготавливаются из дорогого дуба.

Ручное производство - процесс создания качественного вина значительно дороже из-за использования ручного труда и традиционных технологий.

Дешевое вино может иметь привлекательный вкус за счет добавления сахара, красителей или ароматизаторов. В таких напитках отсутствует сложность вкуса, которая присуща выдержанным винам.

На что обращать внимание при выборе вина

Сорт винограда

Один из главных факторов, влияющих на качество вина. Иногда виноделы даже создают новые гибриды, чтобы достичь лучшего вкуса. Дорогие вина постоянно производятся из избранных сортов винограда, выращенных в особых климатических условиях.

Регион выращивания винограда

Каждый регион имеет свои особенности в обоснованности и климате, что влияет на вкусовые характеристики. Франция, Италия, Испания и другие винодельческие страны имеют очень известные и ценимые виноградники, продукция которых часто стоит дороже.

Технология производства

Вина высокого качества фактически проходят тщательную обработку и выдержку. Например, выдержка в дубовых бочках придает вину особый вкус и аромат, что отличает его от массового производства.

Цена

Но почему одно вино может быть в десять раз дороже другого? Стоимость часто зависит от бренда, затрат на производство, стоимости и истории винограда. Дешевые вина часто изготавливаются массово из винограда, выращенного на больших плантациях, без особого внимания к процессу ферментации.

Как выбирать украинские вина

В Украине виноделие развивается с каждым годом, и отечественные производители предлагают многообразие вариантов, от доступных до премиальных. Для того чтобы выбрать качественное украинское вино, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Проверяйте этикетку. На ней должно быть указано, что вино изготовлено в Украине и из местных сортов винограда. Опытные виноделы часто пишут на этикетке информацию о сроке выдержки и методах производства.

Ищите вина из определенных регионов. Одни из лучших украинских вин получаются из Одесской, Крымской и Закарпатской областей. Эти регионы имеют богатые виноградные традиции и оптимальные климатические условия для выращивания винограда.

Поддерживайте украинских виноделов. Малосерийное производство часто позволяет более важно подходить к качеству вина, тогда как крупные производители могут больше ориентироваться на количество. Виноделы, которые производят вина в ограниченных количествах, могут часто предлагать более уникальные и интересные вкусы.

10 советов для выбора вина в обычном супермаркете

Ориентируйтесь на страну-производителя

Выбор вин из разных стран часто зависит от их винодельческих традиций и климата. Вот несколько основных рекомендаций:

Франция и Италия - лидеры в производстве вин, имеют много сортов с ярко выраженными характеристиками. Вино из этих стран традиционно будет высокого качества.

Испания - предлагает отличные красные вина, такие как Риоха и Темпранильо, отличные по цене и качеству.

Чили и Аргентина - вина из южноамериканских стран имеют хороший ассортимент цен и качества, в частности красные вина из сортов мальбек и каберне совиньон.

Украина - украинские вина, изготовленные в классических винодельческих регионах, часто могут удивить своим качеством по доступной цене.

Чтение этикетки

На самом деле этикетка - это важная часть выбора вина. На этикетке должно быть указано:

Год урожая - старшие вина могут быть дороже благодаря выдержке, но молодые вина также имеют свою особую свежесть и аромат.

Сорт винограда - высшее качество часто имеют односортовые вина, хотя это не является правилом.

Страна и регион производства - указание на конкретный регион, особенно это знаменитый виноградный район, может гарантировать более высокое качество.

Подбирайте вино к событию или блюду

Для аперитива: легкие, более сухие белые вина, такие как Совиньон Блан или Шардоне, или игристые вина.

Для красных мясных блюд: выбирайте насыщенные красные вина с хорошо выраженными танинами, например, Каберне Совиньон или Мерло.

Для рыбы и морепродуктов: легкие белые вина, как Пино Гри или Вионье, или легкие красные, как Пино Нуар.

Для десертов: десертные вина, такие как Токай или Мускат.

Обратите внимание на возраст вина

Молодые вина (до 3 лет) постоянно имеют легкий и свежий вкус, идеально подходят для летних вечеров. Вина среднего возраста (5-7 лет) традиционно более комплексные, с гармоничными ароматами. Вина старше 10 лет (особенно красные) часто имеют более богатый вкус благодаря выдержке.

Цена

Хотя цена не всегда является показателем качества, слишком дешевое вино (особенно ниже 150-200 грн) может быть менее приятным на вкус, поскольку это может быть массовое производство.

Вино среднего ценового сегмента (200-500 грн) часто имеет хорошее качество, тогда как премиум-варианты (более 500 грн) традиционно предлагаются предложения и сложные вкусы.

Ищите сертификаты качества

Некоторые супермаркеты вина имеют сертификаты органического или биодинамического производства. Это гарантирует, что в производстве не использовались химические удобрения и пестициды, а также обеспечивается более натуральный вкус вина.

Не бойтесь экспериментировать

Иногда интересные открытия можно сделать, пробуя вина из менее известных регионов или марок. Ищите новые вина, например, из Греции, Португалии или Болгарии. В таких странах часто можно найти хорошие вина за доступные деньги.

Советы по дегустации в магазине

Некоторые супермаркеты в различной дегустации, где можно попробовать вино перед покупкой. Это отличная возможность понять, подходит ли вам определенный вкус. Если дегустация недоступна, можно попросить продавца-консультанта поделиться отзывами или советами по выбору вина.

Обратите внимание на дату разлива

Лучше выбрать вина с недавним годом разлива, особенно это молодые вина. Более старые вина могут быть идеальными, если вы их правильно хранили, но для краткосрочного потребления свежее вино - это то, что вам нужно.

Выбирайте вино в хорошей упаковке

И хотя упаковка не всегда является показателем качества, вино в красиво оформленных бутылках часто имеет высокий статус и, как правило, хорошую репутацию среди потребителей. Но не забывайте, что при этом важно обращать внимание на другие факторы, такие как страна производства и технология производства.

Что делать, если бюджет ограничен?

Дешевое вино может быть качественным, если вы выбираете напитки от брендов или покупаете продукцию местных виноделов. Многие украинские производители предлагают классические доступные вина, изготовленные по технологиям.

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