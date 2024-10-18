Как обойти ограничения Google и продолжить использовать блокировку рекламы

Почему Chrome отключает блокировщики рекламы?

Google впервые ясно обозначил свои намерения относительно блокировщиков рекламы еще в 2019 году, когда обсуждалось, как на расширения повлияет обновление Chrome до платформы расширений Manifest V3, которое должно вступить в полную силу в следующем году .

Здесь много технических подробностей, но достаточно сказать, что разработчики блокировщиков рекламы были недовольны. Google заявляет, что Manifest V3 должен сделать расширения Chrome более безопасными, и что он "не препятствует разработке блокировщиков рекламы и не мешает пользователям ее блокировать".

Однако обновление закрывает доступ к API веб-запросов, на который полагаются многие блокировщики рекламы, а не только uBlock Origin, для полной блокировки трафика на вредоносные страницы и с них.

Генеральный директор компании Ghostery, занимающейся блокировкой рекламы, Жан-Поль Шмец объяснил проблему с этой структурой разрешений для каждого сайта: "Цель состояла в том, чтобы улучшить конфиденциальность, но на самом деле этого так и не произошло. Поскольку эффективные расширения, соответствующие Manifest V3, должны будут запрашивать доступ к каждому отдельному веб-сайту, пользователи могут быть несерьезными в отношении этих запросов и стать более уязвимыми для мошеннических действий".

Директор по инжинирингу и продуктам Ghostery Кшиштоф Модраф согласился, заявив, что "расширения потеряют важные инструменты и разрешения, которые ранее позволяли им быстро реагировать на новые угрозы непосредственно с пользовательского устройства".

Таким образом, блокировщики рекламы, не использующие Manifest V2, могут стать еще хуже, а вредоносные расширения могут воспользоваться перегрузкой всплывающими окнами, чтобы заставить пользователей согласиться с уязвимостями безопасности.

Несмотря на это, Google продолжает вносить изменения и начал процесс постепенного удаления расширений, использующих файлы Manifest V2 из Chrome Web Store - uBlock Origin не будет единственным.

Вскоре разработчикам, включая тех, кто стоит за альтернативами вроде Adblock Plus или AdGuard, придется использовать Manifest V3 или вообще не публиковать в Chrome.

Как продолжить блокировать рекламу во время запретов со стороны Google

Новые правила Google, скорее всего, затронут все браузеры Chromium, включая Chrome и Microsoft Edge (страница поддержки Microsoft показывает, что Edge теряет доступ к API Web Request). Хотя это звучит мрачно, у вас все еще есть пара вариантов продолжать блокировать рекламу, как вы это делали всегда.

Включите блокировщик рекламы снова

На данный момент есть простое, но временное решение, позволяющее снова запустить uBlock Origin или другие блокировщики рекламы Manifest V2: просто включите их снова.

Согласно блогу Google Chromium, пока компания в настоящее время находится в процессе автоматического отключения всех расширений Manifest V2, которые, вероятно, и есть ваши блокировщики рекламы, она временно позволит пользователям вручную включить их обратно "на короткое время".

Если Chrome сообщает, что блокировщик рекламы отключен, выполните следующие действия, чтобы снова включить его.

Откройте окно Chrome

Нажмите на меню с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу рядом с фотографией вашего профиля

В раскрывающемся меню наведите курсор на пункт "Расширения" и нажмите "Управление расширениями"

Найдите карту вашего блокировщика рекламы и включите его снова

К сожалению, Google пока не уточнил, когда эта опция исчезнет, ​​но на данный момент она позволит вам продолжать пользоваться веб-сайтами без рекламы, как обычно.

Используйте обновленную версию вашего любимого блокировщика рекламы

В компании Google заявляют, что "более 93 процента активно поддерживаемых расширений в Chrome Web Store работают на Manifest V3, а все самые популярные расширения для фильтрации контента имеют доступные версии Manifest V3 - с опциями для пользователей AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin и AdGuard".

Это правда, хотя из-за различий между Manifest V3 и V2 версии V3 для этих блокировщиков рекламы могут не стать для вас подходящей заменой. Это действительно индивидуальный случай.

Редакция XDA протестировала uBlock Origin и его версию Manifest V3, uBlock Origin Lite. Они заявили, что "вообще не заметили никаких реальных различий". В то же время разработчик uBlock Origin Lite не так уверен.

"Вполне возможно, что посещаемые вами сайты не требуют никаких возможностей фильтрации, характерных для uBO, в таком случае вы не увидите разницы", - написал разработчик Рэймонд Хилл. Однако он также добавил, что в целом uBOL будет менее эффективен при работе с веб-сайтами, использующими антиконтент-блокировщики.

Это во многом зависит от ваших привычек, но если вы посещаете лишь несколько одинаковых сайтов, возможно, вам подойдет простое использование версии вашего любимого блокировщика рекламы, совместимой с Manifest V3.

Если Google отключил ваш текущий блокировщик рекламы, попробуйте загрузить обновленную версию и посмотреть, соответствует ли она вашим потребностям.

Версии Manifest V3 нескольких популярных блокировщиков рекламы:

uBlock Origin Lite

Adblock

Adblock Plus

Adguard

Ghostery

Скриншот

Используйте альтернативный браузер

Безусловно, лучший способ обойти правила Google - не использовать его продукты. Существуют и другие браузеры, помимо Chrome, и они не преследуют блокировщиков рекламы так же активно.

Самое главное, на что следует обратить внимание, это то, что не все браузеры, кроме Chrome, свободны от вмешательства Google. Это потому, что многие альтернативы Chrome, такие как Edge от Microsoft, работают на той же базовой технологии, которая называется Chromium.

Для обеспечения того, чтобы ваши блокировщики рекламы продолжали работать как обычно, лучшим вариантом, вероятно, будет Firefox от Mozilla. Firefox работает не на Chromium, а на собственном движке под названием Gecko. И хотя Firefox также поддерживает версию Manifest V3, приложение вносит одно ключевое изменение: он позволяет разработчикам продолжать использовать API Web Request .

Это означает, что блокировщики рекламы могут продолжать работать как обычно, без компромиссов или необходимости загрузки новой версии.

По словам разработчика uBlock Origin, расширение работало лучше в Firefox еще до перехода Chrome на Manifest V3 из-за того, как браузер обрабатывал его при запуске, и теперь он еще больше настаивает на этой позиции после того, как заметил, что Chrome начал отключать не Lite-версию его расширения для некоторых пользователей.

Есть много других веских причин перейти с Chrome на Firefox, включая встроенную защиту от трекеров данных, даже без использования расширений. Он также включает удобный инструмент импорта, который упрощает переключение, так что стоит попробовать, если вы устали от контроля Google над рынком браузеров.

Firefox (фото: Mozila Support)

Другие браузеры, не основанные на Chromium, включают Safari и различные альтернативы Firefox на основе Gecko. К сожалению, поскольку Safari не поддерживает API веб-запросов, в данном случае это не лучшая альтернатива Chrome, поскольку его блокировщики рекламы страдают от тех же проблем, что и Chrome (uBlock Origin даже недоступен для Safari).

Однако альтернативы Firefox, такие как LibreWolf, являются сильными ставками, поскольку они основаны на той же базовой технологии. Они также обычно сосредоточены на более надежной защите конфиденциальности, чем Firefox, а LibreWolf даже поставляется с предустановленным uBlock Origin.

Скриншот

Если вы не хотите использовать браузер на основе Gecko, есть также DuckDuckGo. Он не поддерживает расширения и использует Blink, который связан с Chromium, на Windows, но пытается использовать технологию с открытым исходным кодом , чтобы включать блокировщики для отслеживания данных в браузере, насколько это возможно.

Хотя это не устраняет автоматически всю рекламу, оно естественным образом отфильтровывает многие из самых вредных.

DuckDuckGo