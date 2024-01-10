Как обмануть чувство голода при похудении: самые простые способы

При похудении людей часто беспокоит чувство голода, когда они только начинают диеты и спортивные упражнения. Если, несмотря на рациональное и здоровое питание, вы иногда испытываете неконтролируемое желание перекусить, то вам стоит вооружиться способами убрать это чувство.

Какие способы помогают обмануть чувство голода при похудении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Как обмануть чувство голода

Процесс похудения - сложный путь, требующий целеустремленности и систематичности. Он включает в себя изменение в питании, регулярную физическую активность и поддержание здорового образа жизни. Главное - сбалансированное питание.

Очень важно ориентироваться не только на количестве потребляемых калорий, но и на качестве блюд. Одной из частых проблем с весом являются перекусы, желание которых возникает даже после плотного приема пищи.

Продукты с клетчаткой. Один из способов обмануть чувство голода - включить в свое ежедневное меню продукты, наполняющие желудок и дающие чувство сытости. С этой задачей справляются продукты, богатые клетчаткой.

Источниками пищевых волокон являются цельнозерновые продукты, такие как темные макароны, коричневый рис, крупа грубого помола, отруби, овсянка. Также стоит есть малосемянные фрукты, яблоки, груши, бананы, цитрусовые и сухофрукты.

Для обеспечения организма клетчаткой нужно есть:

Брокколи

Капуста

Баклажаны

Тыква

Морковь

Петрушка

Картофель

Цветная капуста

Клетчатка также содержится в семенах бобовых, таких как фасоль, нут, чечевица и горох, а еще в семенах льна, мака, кунжута, подсолнечника и тыквы.

Другие способы обмануть организм

Чтобы снизить чувство голода и наполнить желудок, стоит пить большое количество воды. Это правило особенно важно перед приемом пищи - благодаря этому съедаемые порции будут меньше. Этот метод будет также работать в случае внезапного голода.

Также важно тщательно откусывать и пережевывать пищу. Прием пищи в медленном темпе и полном спокойствии защищает нас от слишком быстрого получения дополнительной порции. Таким образом вы дадите своему телу достаточно времени, чтобы почувствовать себя сытым.

Если вы чувствуете небольшой голод, попробуйте приготовить чай. Если вам захочется сладкого, попробуйте фрукты.

Интересный, но также эффективный трюк - есть еду из тарелок меньшего размера. Порции еды визуально будут казаться больше, хотя на самом деле они будут не велики.

Чтобы уменьшить чувство голода, также очень важно регулярно принимать пищу. Помните, что нельзя переедать - слишком обильные порции затрудняют утоление голода меньшим количеством еды.

При похудении стоит избегать любимых кондитерских и кафе - так вам будет легче воздержаться от употребления различных сладостей.

Употребление в пищу овощей также поможет вам обмануть чувство голода: они низкокалорийны и их можно есть во многих формах.

Из-за каких ошибок возникает чувство голода

Следует избегать распространенных ошибок, которые вызывают чувство голода и, как следствие, приводят к нездоровым и калорийным перекусам между приемами пищи.

Причинами этого являются, среди прочего, неправильный выбор диеты, то есть употребление в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом, что вызывает внезапные скачки уровня глюкозы в крови. Причиной может быть и неправильно сбалансированное питание, не обеспечивающее наш организм необходимыми питательными веществами.

Чего еще следует избегать, пытаясь сбросить лишний вес? Причиной перекусов также является чрезмерный стресс, а также прием пищи, когда вам грустно или скучно.

Прием пищи в спешке или во время выполнения различных действий, например, просмотра телевизора, также может способствовать увеличению веса. Это также может быть вызвано слишком малым количеством еды в течение дня.