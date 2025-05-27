Как носить самые модные джинсы лета 2025: стильные идеи от Рамины и бывшей Тищенко

Какой лук выбрала Рамина

Рамина следит за модными трендами и часто в своем блоге показывает стильные повседневные образы. В ее гардеробе есть и трендовые белые джинсы.

Рамина показала модные джинсы (фото: instagram.com/raminalalala)

Она выбрала широкие брюки из белого денима с высокой посадкой. Низ штанин Рамина подвернула, таким образом сделав подвороты - стильный прием, который в последнее время показывают многие фешн-блогеры в сети.

Стильный лук на каждый день (фото: instagram.com/raminalalala)

Свой образ она дополнила голубой рубашкой в белую полоску, которую заправила в джинсы, и туфлями на плоском ходу. Завершить стильный образ ведущая решила коричневым кожаным поясом и сумкой из замши, а также солнцезащитными очками.

Рамина задает тренды (фото: instagram.com/raminalalala)

Какой лук выбрала Алла Барановская

Бывшая жена нардепа Николая Тищенко продемонстрировала модный образ с белыми джинсами с низкой посадкой. Брюки она также дополнила контрастным ремнем черного цвета.

Алла Барановская показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

С джинсами она надела белый лонгслив и укороченную куртку из замши коричневого цвета. Отметим, что замшевая куртка - один из главных трендов сезона весна-лето 2025. Этот стильный и в то же время практичный элемент гардероба вернулся на модные подиумы в новом прочтении: с мягкими линиями, пастельными цветами и винтажным настроением. Дизайнеры предлагают носить ее как с джинсами, так и с легкими платьями.

Бывшая жена Тищенко показала образ с джинсами (фото: instagram.com/allabonya)

Также она дополнила свой повседневный лук трендовой сумкой известного бренда и брелоком-игрушкой. В 2025 году такой вариант сумки прямоугольной формы на пике популярности у модниц. Кроме того, в трендах различные подвески и брелоки в виде игрушечных персонажей.

Алла Барановская показала, как носить белые джинсы (фото: instagram.com/allabonya)

Завершить повседневный образ она решила серебристыми кроссовками на массивной подошве и очками.

Образ бывшей Тищенко (фото: instagram.com/allabonya)

Почему белые джинсы - тренд лета 2025

Белые джинсы стремительно возвращаются в моду и возглавляют списки самых актуальных вещей лета 2025 года. Этот предмет гардероба стал настоящим символом свежести, легкости и минимализма - именно того, чего мы ищем в жаркие дни.

Стилисты отмечают, что белые джинсы - универсальная база для образов: они сочетаются как с лаконичными рубашками, так и с яркими топами, объемными жакетами или даже кроп-топами. В моде как классические прямые модели, так и свободные фасоны с высокой посадкой или широкими штанинами.

Это идеальная вещь для городского летнего стиля, которую легко адаптировать под офис, прогулку или вечерний выход. К тому же белый цвет придает свежесть и визуально освежает любой образ.